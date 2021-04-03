Muğla’da 2400 yıllık lahit mezarın kapağı açıldı

2400 yıl sonra bulunan mezarın kapağı vinç yardımıyla açıldı. Lahit içerisinde Mausolos döneminin ileri gelenlerinden karı kocaya ait kemikler ve eşyalar çıktı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi Cevatşakir Caddesi üzerinde yapılan bir inşaat kazısı esnasında 2400 yıllık tarihi olan lahit mezar bulundu.

Bölgedeki inşaat çalışmaları durdurularak, Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne haber verildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde Mausolos dönemine ait mezar güm yüzüne çıkarıldı.

KAPAK VİNÇLE KALDIRILDI

Lahit mezar kapağının açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

2 metre uzunluğundaki lahit mezarın 1 ton ağırlığındaki kapağı vinç yardımı ile kaldırıldı.

KEMİKLER, VAZO, GÖZYAŞI ŞİŞESİ ÇIKTI

Mezar içerisinde Mausolos döneminin ileri gelen ailelerinden karı, kocaya ait kemikler, vazo, gözyaşı şişesi ve değerli eşyalar ilk kez gün ışığına çıkarıldı.

Eşyalar ve kemiler incelemelerin ardından hassas bir şekilde üstü yeniden kapatıldı.

Muğla'da 2400 yıl sonra lahit mezar gün yüzüne çıktı VİDEO



“MALZEMELER GÖMÜLDÜĞÜ GİBİ KALMIŞ”

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Mezarın içerisinde bir bay ve bayanın iskeletleri var. Burası 2 bin 400 yıllık bir yer. Milattan Önce 4. yüzyıla ait Halikarnasos'un bir doğu nekropol kısmı olduğu düşünülüyor. Bizi sevindiren yanı hiç bozulmamış olması. Hiçbir yerden de hasar almamış gömüldüğü gibi kalmış. İçindeki malzemelerde hiçbir sarsıntıdan etkilenmemiş."





"MEZARDAN ÇIKARILARAK SERGİLENECEK”

"Değerli eşyaların çamurun altında olduğu düşünülüyor. Bunların hepsini bulacaklar. İyi bir değer oldu. Kazı çalışması Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi tarafından yürütülüyor. Mezardan çıkarılan tüm eserler müzeye götürülerek sergilenecek.”





"HER KAZIDA KESİNLİKLE MEZAR ÇIKIYOR”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, “Burası Halikarnasos’un Doğu kenti ve mezarlığıdır. Batıdaki mezarlıklar ise antik kentin sırtındadır. Buralar her kazıldığında kesinlikle önümüze mezarlar çıkıyor. Bazı mezarlar daha değerli, lahitlerin içerisinde olanlar var. Bura da 10’a yakın mezar var. Bu lahitlere gömülenler biraz daha asilzadeler. Onlardan birinin mezarı açıldı.” dedi.