Muğla'da 600 metrede evlenme teklifi Milas ilçesine tatile gelen Onur Uzun, 600 metre yükseklikte yamaç paraşütüyle uçtukları sırada sevgilisi Büşra Müftüoğlu'na evlenme teklif etti.

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DHA

Bir süredir birlikte olan Büşra Müftüoğlu ve Onur Uzun tatil için Muğla'nın Milas ilçesini tercih etti.

Çift, yamaç paraşütüyle uçmak için 620 metre yükseklikteki Alatepe Dağı'na çıktı.

Burada pilotlar ile uçan çiftten Onur Uzun, kız arkadaşına unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Manzarayı havadan izleyen çift, telsiz ile haberleşti. Birbirine yakın uçan çiftten Onur Uzun, Müftüoğlu'na bir sürpriz yapacağını söyleyerek cebindeki tek taş yüzük kutusunu çıkarıp 'Benimle evlenir misin?' diye sordu. Büşra Müftüoğlu, erkek arkadaşının sürpriz evlilik teklifine 'evet' karşılığını verdi.

600 METREDE ŞAKA

Yaklaşık 600 metrede uçan Onur Uzun, elindeki yüzük kutusunun, şaka yapmak amacıyla düştüğünü söyledi.

Büşra Müftüoğlu, Uzun'a seslenerek 'Ciddi misin' diye sordu. Uzun kız arkadaşını yüzüğü düşürdüğüne inandırdı.

Çift, inişin ardından birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı. Ardından kız arkadaşını sahile götüren Uzun, burada 'Düşürdüm' dediği yüzüğü çıkartıp, evlilik teklifini yineledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)