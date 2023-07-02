İHA
Ege turist akınına uğradı...
Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar yurdun birçok noktasına dağıldı.
Tatil bölgelerine giden şahıslar farklı görüntülere sebep oldu.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sosyetenin gözbebeği Türkbükü açıklarında hayrete düşüren manzalar yaşandı...
Domuz denizde yüzdü
Deniz ortasında büyük bir cisim gören tatilciler cismin yanına gittiklerinde domuz olduğunu fark ettiler.
Tatilciler tarafından denizde yüzen domuz görenleri hayrete düşürdü.
Kıyıdan kıyıya yüzerek geçen domuz daha sonra kıyıya çıkarak gözden kayboldu.