İHA

Ege turist akınına uğradı...

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar yurdun birçok noktasına dağıldı.

Tatil bölgelerine giden şahıslar farklı görüntülere sebep oldu.

Muğla’nın ilçesinde sosyetenin gözbebeği Türkbükü açıklarında hayrete düşüren manzalar yaşandı...

Domuz denizde yüzdü

Deniz ortasında büyük bir cisim gören tatilciler cismin yanına gittiklerinde olduğunu fark ettiler.

Tatilciler tarafından denizde yüzen domuz görenleri hayrete düşürdü.

Kıyıdan kıyıya yüzerek geçen domuz daha sonra kıyıya çıkarak gözden kayboldu.