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DHA

Muğla'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Akyaka'da berberlik yapan ve mesleğe başladığı günden beri antika eşyalara meraklı olan 1 çocuk babası Ali Tiriç (36), iş yerini müzeye çevirdi.

Cumhuriyet Caddesi'nde mesleğini sürdüren Tiriç, müşterilerine, eski berber malzemelerinin bulunduğu nostaljik dükkanda tıraş olma imkanı sunuyor.

Tarihi eşyaları 13 yıl önce Akyaka'da açtığı berber dükkanında sergileyen Tiriç'in iş yerinde eski tıraş malzemesi, radyo, duvar saati, iğne, ütü, para, fotoğraf makinesi ve usturalar yer alıyor.

"BABAM MAHALLENİN ESKİ İĞNECİSİYMİŞ"

Tiriç, mesleğini çok sevdiğini belirterek, "Mesleğimle ilgili olarak kullanılmayan usturalar, elektriksiz tıraş makineleri ve bulunması zor malzemeleri toplamaya başladım. Bu şekilde çoğalmaya başladı. Kıymetli müşterilerimiz babasından, dedesinden kalan fotoğraf makinelerini getirmeye başladı. Eski paralar da mevcut. Rahmetli babamdan kalan radyolar bulunuyor.

Babam mahallenin eski iğnecisiymiş. Kendisinin kullandığı eşyalar var. Yerli ve yabancı müşteriler geldikleri zaman eşyalarla fotoğraf çekiliyor. Satın almak isteyen de oluyor ama tekliflere kapalı olduğumu söylüyorum. Kıymetli eserlerimize sahip çıkıp, herkesin görmesini sağlıyorum. Her birini çocuk gibi koruyorum." diye konuştu.