Muğla'da polisten bisikletli çocuğa gülümseten 'trafik cezası' Bodrum'da trafik polisleri ile kaldırımda bisiklet süren küçük çocuğun arasında geçen sevimli trafik cezası diyaloğu, polisin kask kamerasına yansıdı.

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AA

Bodrum'da küçük çocuk ve polis arasında yaşanan diyalog izleyenlerin kalbini ısıttı.

Muğla sokaklarında devriye gezen motosikletli trafik polisi Gökhan Genç, Cevat Şakir Caddesi'nde ilerlediği sırada, 6 yaşlarındaki Aslan isimli çocuğun kaldırımda bisikletiyle ilerlediğini fark etti.

ÇİZGİ FİLM İZLEMEME YASAĞI VERDİ

Genç, yanına durduğu miniğe "Neden kaldırımdan gidiyorsun?" diye sordu. Daha sonra yanına çağırdığı çocuğa, "Burası kaldırım, yayalar için, kaskın nerede senin?" diye soran Genç, kaskı olmadığı cevabını aldı.

Çocuğa "Sana ceza yazacağım." diyen trafik polisi, çocuğa kaldırımı kullandığı için bir hafta çizgi film izlememe, kask takmadığı için de bir hafta yatağını toplama cezası yazdı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bir kağıda temsili ceza tutanağını imzalatan Gökhan Genç ile çocuğun diyaloğu, polisin kask kamerasınca görüntülendi.

Paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni alan görüntülere, polis ve çocuğun o anlarına şahit olan çevredeki vatandaşların tebessümü de yansıyor.

POLİSLE TOKALAŞTI

Ceza kağıdını imzalayan çocuğun polisle tokalaştıktan sonra gülümsemesi de görüntüde yer alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)