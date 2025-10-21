Muğla'da yağmurda deniz keyfi

Muğla Marmaris'te yağış etkili oldu.

Marmaris’te tatil yapan turistler, yağmura aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı.

Marmaris’te yaşayan vatandaşlar ise yağmuru fırsata çevirip, balık tutmaya çıktıklarını ifade etti.

"BİR YANDAN YAĞMUR BİR YANDAN DENİZ"

Marmaris’te yaşayan Kadir Soner, "Bir yanda yağmur yağıyor, bir yanda da denize giriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Biz de bu havada balık bol olur diye balık tutmaya çıktık." diye konuştu.

YAĞIŞ SÜRECEK

Marmaris’te yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.