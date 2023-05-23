Muğla'nın turizm kenti Marmaris yaza hazırlanıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte turizm beldelerinde hareketlilik başladı..
Bunlardan birisi de Muğla'nın Marmaris ilçesi..
Bu yıl oldukça yoğun bir sezona hazırlanan Marmaris’in turizmde öncü kent olmayı sürdürmesi için yoğun çalışma yapan belediye, sahillerdeki ücretsiz şemsiyelerin montajları büyük ölçüde tamamlandı.
Belediye ekipleri tarafından çalışmalar merkezde ve İçmeler’de bitirilirken Bozburun, Turgut ve Selimiye Sığliman’da devam ediyor.
Duş ve tuvaletler bakıma alındı
Halk plajlarında yer alan duş, soyunma kabini, tuvalet, cankurtaran kulesi, engelli plajları gibi alanlar da bakıma alındı.
Yıpranmış malzemeler yenileriyle değiştirilirken, yeni montajlar da gerçekleştirildi.
310 şemsiyenin montajı tamamlandı
Çalışmalar kapsamında toplam 310 şemsiyenin montajı tamamlanarak halkın hizmetine sunulduğu belirtildi.