Murat Kurum, engelli gencin iş istediğini geri çevirmedi Geçirdiği trafik kazası sonrası engelli olan genç; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a mektup yazarak, evine davet etti. Davete icabet eden Bakan Kurum, gencin iş istediğini geri çevirmedi. Ziyarette samimi anlar yaşandı.

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4 yıl önce motosikletiyle kaza geçiren genç, uzun süre evden çıkamadı.

Ailesinin bakımına muhtaç olan genç, pes etmemeye karar verdi ve yeniden ayağa kalkmak için her yolu denedi.

Genç, bir gün oturup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a mektup yazdı ve evlerine davet etti.

İş istediğini geri çevirmedi

Bakan Kurum da, bu davete icabet etti.

Ev ziyaretine giden Kurum’a, samimi bir karşılama yapıldı.

Başından geçenleri anlatan Yasin adlı genç, Bakan Kurum’dan iş istedi.

Kurum da gencin iş istediğini geri çevirmedi.

Beşiktaş forması hediye etti

Genci bekleyen bir de sürpriz vardı.

Bakan Kurum, engelli gence çok sevdiği Beşiktaş’ın formasını hediye etti.

Mutluluğu gözlerinden okunan genç, herkesi duygulandırdı.

Samimi anları paylaştı

Bu anlara dair görüntüleri paylaşan Bakan Kurum, “Genç kardeşimiz Yasin, engeli nedeniyle evden zor çıkabiliyor. Bir mektup yazıp, beni evlerine davet etmişti. Nihayet o ziyareti gerçekleştirebildik. Yasin'le uzun uzun sohbet ettik. Onun ve tüm engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.