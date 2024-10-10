AA & Ensonhaber

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma ve bakım altındaki çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri için her alanda destek sunmaya devam ediyor. Sportif ve sanatsal yeteneklerin tespiti için üniversiteler, federasyonlar ve kamu kurumlarıyla işbirliği yapılarak çocukların yetenekleri belirleniyor ve gelişimleri yönlendiriliyor.

Bu kapsamda, bakım ve koruma altındaki tüm çocuklar en az bir spor dalıyla ilgilenmeye teşvik ediliyor. Bakanlığın Saray Çocuk Evi'nde devlet korumasında yetişen 20 yaşındaki Özge de, bu destek sayesinde spora yönelen isimlerden biri. 2021 yılında Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledikten sonra halter sporuna ilgi duyan Özge, antrenörü ve arkadaşlarının desteğiyle yarışmalara katılmaya başladı.

Geçen yıl halterde 76 kiloda Türkiye Gençler 3’üncüsü olan Özge’nin en büyük hedefi, milli sporcu olarak ülkesini Avrupa ve dünya arenasında temsil etmek. Spora olan bu güçlü tutkusu ve başarıya ulaşma azmini, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği röportajda samimiyetle paylaştı.

CEP HERKÜLÜ'NÜ ÖRNEK ALDI

Özge, 2021 yılında izlediği Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan filmden ilham alarak haltere başlamaya karar verdiğini belirterek, şunları dile getirdi:

Onun yaşadığı zorluklara rağmen pes etmeyişi beni çok etkiledi. 'Dünyayı kaldıran adam' unvanını boşuna almamış. Bir arkadaşım da halterle ilgileniyordu ve bana Naim Süleymanoğlu’nun hikayesini anlattı. Avrupa’da başarı kazandığında neler elde edebileceğimizi, ismimizin nasıl duyulacağını söyledi. Naim, ne yapmayı hedeflediyse ona sımsıkı sarıldı ve sonunda mutlaka bir zafer elde edeceğine inandı. Bu inancı bana büyük bir gurur verdi. İlk başta yapabileceğime inanmadım ama arkadaşlarım beni cesaretlendirdi. Kendime güvenmeye başladım. Spora başladıktan sadece iki ay sonra ilk yarışmaya katıldım. İçimde sürekli ‘Başarabilecek miyim?’ sorusu vardı. Ama o ilk yarışta Ankara ikincisi oldum. Ardından okullar arası bir yarışmaya girdim ve Türkiye üçüncülüğünü elde ettim. Geçen yıl ise 76 kiloda Gençler Türkiye üçüncüsü olmayı başardım.

Sporun hayatına büyük katkılar sağladığını ifade eden Özge, bu sayede disiplinli bir yaşam tarzı kazandığını ve psikolojik olarak da kendini çok daha iyi hissettiğini vurguladı. Özge, şunları ekledi:

Hayatımda bir düzen olmasa bile, spor bana bir rutin kazandırdı ve bu rutine uymak zorundaymışım gibi hissediyorum. Örneğin, hasta olsam bile okula gitmem ama antrenmana mutlaka koşarak giderim. Çünkü bu, sporcu olmanın bir kuralıdır. Ne olursa olsun, antrenmanı asla aksatmadım. Bir gün bile antrenman yapmamak vücudumu etkiliyor ve beni psikolojik olarak çökertiyor.

"SPORCU YETİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Özge, geleceğe dair büyük hedeflerinden bahsederek, ilk hayalinin Türkiye şampiyonu, ardından ise Avrupa birincisi olmak olduğunu dile getirdi.

Bu yolun zorluklarla dolu olduğunu bildiğini vurgulayan Özge,

Hedeflerin ne kadar büyükse, o kadar çok çalışman gerekir. Emeğinin karşılığını almak, tamamen ne kadar çaba gösterdiğinle alakalı. Benim en büyük hedeflerimden biri milli sporcu olmak, ardından hakemlik yapmak ve sporcular yetiştirmek için antrenörlük yapmak. Ocak ayında Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılacağım. Şu an onun için yoğun bir hazırlık sürecindeyim. Muhtemelen o şampiyonada milli takım seçmeleri de yapılacak. Eğer seçilirsem, Avrupa'da ülkemi temsil etme şansını yakalamayı umuyorum

şeklinde konuştu.

"NAİM GİBİ OLMAYI ÇOK İSTERİM"

Gençler Türkiye Şampiyonası’na yoğun bir şekilde hazırlandığını belirten Özge, her gün en az 2 saatlik antrenman yaptığını ifade etti.

Naim Süleymanoğlu'nu kendisine ilham kaynağı olarak gördüğünü belirten Özge, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

O da çok çalışarak başardı. Belki ben de onun izinden giderek başarabilirim, onun gibi olabilirim. Bu hep aklımda. Ancak herkesin yolu farklı; Süleymanoğlu’nun elde ettiği yer ile benim bulunduğum nokta camiada bambaşka olacak. Çünkü o, halterde bize yol açan ilk örnek. Onun gibi bir efsane tekrar gelir mi bilmiyorum, ama onun izinde ilerlemek ve ona benzemek en büyük hayalim.

"İNSAN, İSTEDİĞİNDE HER ŞEYİ BAŞARABİLİR"

Özge, kadınlara seslenerek yeteneklerinin peşinden gitmeleri ve kendilerini keşfetmeleri gerektiğini vurguladı. Bu konuda şöyle konuştu: