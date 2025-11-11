Ne et, ne tavuk! Dönerciler artık bunu takıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin efsane lezzeti döner, Almanya'da da adından söz ettiriyor.

Ciddi bir tüketicisi olan döner, ekmek ve lavaşla servis ediliyor.

Almanya'nın Karlsruhe kentinde faaliyete giren bir dönerci diğerlerinden farklı bir özelliğe sahip. Burada döner, et ya da tavuktan değil ahtapottan üretiliyor.

"DAHA SAĞLIKLI"

DW'ye göre; Ahtapot dönerin fikir sahibi Romanyalı girişimci Paul Nicolau, ürününün et dönere göre "daha taze ve daha sağlıklı" olduğunu, ayrıca düşünüldüğü kadar da yabancı bir yemek olmadığını ifade ediyor.

Ahtapot döneri ilk olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da satışa sunduğunu ve kabul gördüğünü dile getiren Nicolau, amacının şimdi Alman piyasasını test etmek olduğunu aktarıyor.

SİSTEM AYNI

Ahtapot döner de et döner gibi şişe geçirildikten sonra marine edilip kızartılıyor, şeritler halinde kesiliyor ve ardından kızgın ızgara plakası üstünde baharatlanıp, salata, turp, salatalık ve sarımsak sosu ile ekmek arasında servis ediliyor.

Paul Nicolau, işlettiği zincir restoran ve büfelerde, şube başına günde 300 ila 400 porsiyon ahtapot döner sattıklarını belirtiyor.

Kaynak: 1