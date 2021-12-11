'Nenesini sollar' denilen Prenses Charlotte'un Kraliçe Elizabeth'e olan benzerliği

Kraliyeti yakından takip edenler, Prenses Charlotte'un noel fotoğrafında büyük büyükannesi Kraliçe Elizabeth'e olan benzerliği karşısında şoke oldu.

İngiliz Kraliyet Ailesi, herkes tarafından takip edilen ve oldukça popüler olan ailelerin başında geliyor.

Son zamanlarda Prens Harry ve Prens William arasında yaşanan bazı gerginlikler gündeme geldi ancak aile popülaritesinden bir şey kaybetmedi.

Prenses Diana'dan beri her hareketleri ile takip edilen gelinler ise ayrı bir gerginlik içinde.

Kraliyetin son zamanlarda yaşadığı bu olaylara ara veren ve gündemi değiştiren konu, yılbaşı fotoğrafı oldu.

Prenses William ve ailesinin Ürdün'de çektirdikleri yılbaşı fotoğrafı dikkatleri çekerken, Prenses Charlotte'un noel fotoğrafında büyük büyükannesi Kraliçe Elizabeth'e olan benzerliği şaşırttı.

Prenses Charlotte'un noel fotoğrafında büyük büyükannesi Kraliçe Elizabeth'e olan benzerliği, gündemin birinci sırasına yerleşti.

KRALİYET AİLESİ'NİN YENİ KRALİÇESİ YOLDA

Kraliyet hayranları, Prenses Charlotte'un büyük büyükannesi Kraliçe Elizabeth'e çok benzediğini belirterek, sosyal medyada paylaşım yaptı.

Elizabet'in çocukluk fotoğrafını paylaşan bir kraliyet hayranı, "Charlotte tam olarak Kraliçe'ye benziyor! Çok güzel ve dengeli." yorumunda bulundu.