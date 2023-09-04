Nevşehir'de düğüne dakikalar kala yağmur başladı! Sırılsıklam evet dediler Kentte sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken Mualla ve Selim çifti, sağanak yağış altında dünyaevine girdi.

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İHA

Kavurucu sıcak tüm ülkeyi etkisi altına aldı...

Sıcak havalarda yağışın yaşanmaması vatandaşa zor anlar yaşattı.

Öte yandan son günlerde yurtta sağanak yağışlar etkisini gösteriyor.

Hafta sonu yurdun birçok kesimini etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına Nevşehir’de de hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış, şehrin birçok noktasında sel ve su baskınlarına neden oldu.

Sağanak altında evet dediler

Mualla ve Selim çifti de açık alanda düğün yapmak için aylar öncesinden kır bahçesi kiraladı.

Düğün saatinde sahneye çıkan çift, ilk danslarını yaptıktan sonra bir anda bastıran sağanaktan kurtulmak için üstü kapalı alana geçti.

Yağış şiddetini gittikçe artırınca çiftin nikahları da sağanak yağmur altında kıyıldı.