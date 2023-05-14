Nevşehir'de heykelleri gerçek sanan at, şaha kalktı Nevşehir'de sahipsiz bir at, gerçek sandığı maket atların yanına gidip şaha kalktı, onlarla oynamaya çalıştı.

DHA

Nevşehir Adnan Menderes Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin bulunduğu kavşakta, eski Pers dilinde 'Güzel Atlar Diyarı' anlamına gelen Kapadokya bölgesini simgelemesi için yerleştirilen maket atlar yer alıyor.

Sahipsiz at, maket atlarla oynadı

Bölgedeki dolaşan sahipsiz bir at, maket atların yanına geldi. At, maketleri gerçek sanıp onlar gibi şaha kalktı. Çevredekiler, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde atın maket atların yanında durduğu ve şaha kalkmaya çalıştığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası belediye ekipleri atı yakalayıp, hayvan kasabasına götürdü.

