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İHA

Nevşehir'de trafikte mahsur kalan aracı kurtarma çalışmalar, komik anlara sahne olu.

Kent genelinde etkili olan şiddetli yağışlar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Özellikle kış lastiği taktırmayan bir sürücü, yazlık lastikle yola çıkınca otoyolda mahsur kaldı.

TÜRK USULÜ KURTARMA

Kamyonette bulunan diğer vatandaşlar aracı iterek ilerletmek yerine, kasanına çıkarak zıplamaya başladı.

Kar yağışının etkili olması nedeniyle araçlarında kış lastiği olmayan vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Lastik taktırmaya giden sürücüler de yolda kaldı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir ve ilçelerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Belediye ve karayolları ekiplerinin yoğun çabası ile açılan yollarda ilerlemeye çalışan bazı sürücüler de kazalara neden oldu.

Nevşehir Ürgüp karayolu, İbrahim Paşa rampalarında turistleri taşıyan bir otobüsün orta refüje kayması sonucu trafik tıkandı. Kaza nedeniyle duran diğer araçlar da tekrar kalkmakta zorlandı.

POLİS EKİPLERİ KURTARDI

Şehir merkezinde aşırı buzlanma nedeniyle trafikte ilerleyemeyen sürücülere polis ekipleri müdahale etti.

Yolda mahsur kalan otomobiller, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından itilerek kurtarıldı.