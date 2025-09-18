Nevzat Tarhan: Kendini teşhir eden tehdit altındadır

Son dönemde toplum ahlakına ters düşen bir dizi olay art arda yaşandı.

Kamusal alanda müstehcen davranışlar, teşhir boyutunda pervasız giyim kuşam örnekleri özellikle sosyal medyada çokça tartışıldı.

Bu konu etrafındaki tartışmalarda giyim kuşam ile kadına yönelik taciz ve şiddetin ilişkili olduğuna yönelik yorumlar da gündeme geldi.

Bu argümanı savunan ve karşı çıkanların tartışmaları sürerken Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın yaptığı bir sosyal medya paylaşımı, tartışmaları hararetlendi.

"KENDİNİ TEŞHİR EDEN TEHDİT ALTINDADIR"

Ambalajlı ve ambalajsız iki şeklerleme motifinin yan yana, ambalajı olmayan şekerlemeye karıncaların üşüştüğü bir görsel paylaşan Tarhan, teşhir vurgusu yaptı.

Tarhan'ın "Özel olan güvendedir, kendini teşhir eden tehdit altındadır, huzur bulamaz. Suç ve şiddete biraz da bu gözle bakalım." notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

"YANLIŞ ALGILANDIM"

Seküler camiadan tepkiler art arda gelirken Tarhan, yanlış anlaşıldığını ifade eden bir paylaşımda daha bulundu.

Benzetmesinin yanlış anlaşılmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Tarhan, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada yaptığım 'ambalajlı şeker-ambalajsız şeker' benzetmesinin yanlış algılanmasına üzüldüm. Amacım, dijital dünyada her şeyin ulu orta paylaşılmaması gerektiğini, mahremiyet ve güvenlik risklerini vurgulamaktı. Ancak özneyi belirtmediğim için maksadım yanlış anlaşılmaya yol açtı.

Niyetim kimseyi incitmek değil, yalnızca 'özel alan' konusuna dikkat çekmekti."