Niğde'de çivi ve bakır tellerle sanatsal eserler ortaya çıkarıyor Niğde'de yaşayan Abdulhamit Bayrak, çivi ve telin kullanıldığı filografi tekniğiyle hayallerini sanata döküyor. Bayrak'ın eserleri beğeni topluyor.

AA

Niğde'de yaklaşık 16 yıldır memur olarak görev yapan 40 yaşındaki Bayrak'ın filografi sanatına ilgisi, 1998'de cezaevinde yapıldığını öğrendiği bir tabloyu görmesiyle başladı.

Sanatını icra edebilmek için 6 ay eğitim aldı

İçinde bulunduğu koşullar nedeniyle bu sanata yönelemeyen Bayrak, 2018'de filografi kursunda 6 ay eğitim alıp bu sanatı icra etme imkanına kavuştu.

Filografiye hobi olarak başlayan Bayrak'ın her aşamasını sabır ve zahmetle yaptığı tabloları yurt dışından da alıcı buluyor.

Bayrak, AA muhabirine, kumaş veya deriyle kapladıkları tahtanın üzerine çaktığı çivilere tel veya ip gererek farklı şekiller ortaya çıkarmaya çalıştığını söyledi.

"Niğde'de şu anda bu işi 4-5 kişi yapıyor"

Filografide yaklaşık 45 teknik olduğunu belirten Bayrak şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir sanat. Öğrenmek için uğraşmak gerekiyor. Sabırlı olmak, emek harcamak gerekiyor. Bir tablonun oluşması tablonun durumuna bağlı. Niğde'de şu anda bu işi 4-5 kişi yapıyor. Çoğu kişi de sipariş üzerine çalışıyor. Ben de sipariş üzerine çalışıyorum ama kendi istediğim çalışmaları da yapıyorum."

Bayrak, bu sanata hobi olarak başladığını, sonradan tutkuya dönüştüğünü anlatarak filografinin kendisi dinlendirdiğini anlattı.

"Şu ana kadar 400'ü geçmiştir yaptığım tablo"

Tabloyu yaparken stres attığını ve boş vaktini değerlendirdiğini dile getiren Bayrak şunları kaydetti:

"Farklı şekiller çıkarmaya çalışıyorum. Uluslararası sergilere katılıyorum. Şu ana kadar yaklaşık 15 sergiye katıldım. Bu sanatla belli bir şeklin olduğu her şey yapılabilir. Şu ana kadar 400'ü geçmiştir yaptığım tablo. 10 gün uğraştığım tablo da var, 3 ay uğraştığım tablo da var. Bir tabloya 5 bin 100 çivi çaktım, 2 bin metreye yakın tel vardı. Kelimeişehadet tablosu 3 ay vaktimi almıştı."

"Yurt dışından da ilgi var"

Yurt dışında sergi açmak istediğini dile getiren Bayrak şöyle dedi: