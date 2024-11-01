Haber Merkezi

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ve Türk Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) iş birliğiyle bu yıl ilk kez Savunma ve İnovasyon Ödülleri veriliyor.

Türk savunma sanayiinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil adına bu yıl ilk kez verilecek ödüller için tören düzenlenecek.

Nuri Killigil'in kabri başında buluşan SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Okyay ve TDPV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Çalışkan, törene ilişkin basın açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİNDE BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETMİŞTİR"

Burada konuşan Abdullah Çalışkan şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümü kutlamaları sırasında 29 Ekim 2023 günü aklımıza düşen, bir yıldır üzerinde çalıştığımız bir ödül sistemini açıklamak üzere toplanmış bulunuyoruz.

Milli savunma sanayiimizin kurucusu Nuri Killigil Paşa adına ihdas ettiğimiz 'Nuri Paşa Küresel Bağımsızlık ve Savunma İnovasyonu Ödülleri', savunma sanayiinde yenilik yapan kişi, kurum ve işletmeleri onurlandırmakla kalmayacak, Türk dünyasının iş birliğini güçlendirecek, mazlum milletlerin umudunu temsil edecektir.

Kafkas İslam Ordusu Komutanı olarak 15 Eylül 1918’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’yü Taşnak-Menşevik işgalinden kurtaran, Milli Mücadeledeki katkılarından ötürü İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Nuri Paşa, milletimizin “mazlumun yanında olma” hasletinin en çarpıcı figürlerinden biridir.

1929 yılında Türkiye’nin ilk özel savunma sanayii şirketini ve silah fabrikasını kuran Nuri Killigil, burada ürettiği matara, gaz maskesi, çelik başlık gibi teçhizatın yanı sıra 81 milimetre havan, mühimmat, tapa, uçak bombası, tahrip kalıpları ve kendi adını taşıyan tabanca ile Türk savunma sanayiinde derin izler bırakmıştır. 40 milimetrelik uçaksavar topları için mermi ve tapa imal ederek milli harp sanayimizin gelişmesine ve Türk ordusunun ateş gücünün artırılmasına katkı sağlamıştır.

Onun kurduğu ilk silah fabrikasından bugüne kadar geçen sürede Türkiye, bilhassa 2000’li yıllardaki atılımlarıyla savunma sanayiinde büyük başarılar elde etmiştir.

Türkiye’nin bu ilk savunma sanayii atılımı, 1947 yılında başlayan Arap-İsrail savaşları sırasında Filistin, Mısır, Pakistan ve Suriye’ye silah, tapa ve mermi ihraç eden Nuri Killigil’in, 2 Mart 1949 günü İstanbul-Sütlüce’deki fabrikasında meydana gelen büyük patlamada hayatını kaybetmesiyle büyük bir darbe yemiştir.

23 Ekim 2024 günü gerçekleştirilen ve Türk savunma sanayiinin yükselen değeri TUSAŞ’ı hedef alan son saldırı, 95 yıl önce Nuri Killigil tarafından başlatılan savunma sanayii hamlemizin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Milletimizin mazlumların yanında yer alma kararlılığını daha da güçlendiren bu menfur saldırı, aynı zamanda savunma sanayii konusunda bir yıldır üzerinde çalıştığımız ödül sisteminin ne kadar isabetli olduğunu gözler önüne sermiştir."

ÖDÜL ALACAK İSİM VE KURULUŞLAR

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği ile hayata geçirdiğimiz, beş kategoride verilecek olan Nuri Paşa Küresel Bağımsızlık ve Savunma İnovasyonu Ödülleri’ne 2024 yılında şu kişi, kurum ve ülkeler layık görülmüştür:

1. Uluslararası Barış ve Strateji Ödülü: Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan

2. Bağımsızlık ve Kahramanlık Mücadelesi Ödülü: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev

3. Türk Dünyası Dayanışma Ödülü: KKTC, Özbekistan, Kazakistan, Macaristan

4. Savunma ve Güvenlik İnovasyonu Ödülü: Savunma Sanayi Başkanlığı

5. Savunma Sanayisi Girişimcilik Ödülü: Baykar ve TUSAŞ”

"MARİFET İLTİFATA TABİİDİR"

‘Marifet, iltifata tabiidir’ atasözüne vurgu yapan Osman Okyay ise şöyle konuştu:

“Tarihi kaynaklara göre Türk Savunma Sanayii tarihi, özellikle 1683 yılındaki 2. Viyana kuşatmasından bu yana ordu modernizasyonu, savunma sanayinin geliştirilmesi yönünde çalışmalara ev sahipliği yapmıştır…

Yakın tarihimiz de, özellikle Kurtuluş Savaşı ile verdiğimiz büyük bağımsızlık mücadelesi, Cumhuriyetimizin kurulmasından sonraki süreçte de savunma sanayimizin gelişmesi için çok önemli girişimlere tanıklık etmiştir.

İstiklal Savaşımızda Şerife Bacı, Halide Onbaşı, Halime Çavuş, Nene Hatun gibi nice isim cephede ve cephedekilere cephane ulaşımında kahramanlık destanı yazarken, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre, Selahattin Alan ve Nuri Killigil gibi vatan ve millet sevdalısı nice sayısız isim de Türk Savunma Sanayii’nin gelişiminde girişimleriyle, tamamladıkları ve yarın kalan hikayeleriyle bizlere örnek oldular.

Günümüz dünya konjenktürü, bize “Barış ve huzur istiyorsan savaşa hazır olmalısın” sözünün önemini bir kez daha hatırlatmakta, ülkemizin olası tehditler karşısında kendini ve müdafaa ve müttefikleriyle işbirliği noktasındaki çalışmaların önemini hafızalarımızda tazelemektedir.

‘Nuri Killigil Paşa’, gerek cephedeki tecrübesiyle ve bu tecrübesinin sanayileşmeye aktarılması yolunda ‘yol gösterici değerlerden’ biri olmuştur. Nuri Killigil Paşa’nın Trablusgarp’ta, Bakü’de elde ettiği başarılarla ‘İstiklal Madalyası’ na uzanan saha tecrübesi ve cephedeki deneyimlerini özel sektör girişimi olarak savunma sanayimize aktarma çalışmaları savunma sanayimize ilham vermektedir. Milli mücadelemizin kahraman ve simge isimlerinden ‘Nuri Killigil’ anısına verilecek ödüllerimizin bugün bu alanda yapılan çalışmaların insanların yaşarken anılması düsturuyla önemli olduğuna inanıyoruz. Ve yine bu ödülün geleneksel olarak düzenlenmesiyle ‘geçmişten ve gelenekten gelen mücadele ve sanayileşme ruhumuzun geleceğe aktarılmasına değerli katkıları olacağına inanıyoruz.

‘Marifet, iltifata tabiidir’ atasözümüz, teşvik ve ödüllerin, daha üretken, daha katılımcı, daha girişimci çalışmalar için içsel yansımasına dikkat çekmektedir. ‘Nuri Killigil Paşa’ ödüllerinin çalışmaların takdir edilmesinden öte, çabaların ve çalışmaların sürdürülebilirliği yönünden önemli olduğunu da vurgulamak istiyorum. Ödül sahiplerimizin ödüllerimizi kabul buyurarak, sektörel paydaşlarımızın da heyecanımıza ve misyonumuza ortak olarak katılımlarını rica ediyoruz.

Bu vesile ile ülkemizin bağımsızlığı için fedakarlıklarını esirgemeyen, canıyla, malıyla koruyan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz.”

ÖDÜLLER VE GEREKÇELERİ

Savunma ve Güvenlik İnovasyonu Ödülü: Savunma Sanayii Başkanlığı

Ödül, Türkiye'nin savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği yenilikçi ve stratejik projelerle vatanımızın güvenliğini ve bağımsızlığını güçlendiren, ulusal savunma

yeteneklerini en üst seviyeye çıkaran Savunma Sanayi Başkanlığı’na verilecektir. Başkanlık, geliştirdiği ileri teknoloji sistemleri ve uluslararası alanda Türk savunma ürünlerinin rekabet gücünü en yüksek seviyelere taşımasından dolayı bu ödüle layık görülmüştür.

Savunma Sanayisi Girişimcilik Ödülü: Baykar ve TUSAŞ’a verilecek.

Bu ödül, Türk savunma sanayisinde girişimcilik ruhunu en üst seviyeye taşıyan TUSAŞ ve Baykar’a verilecektir. Türkiye’nin övünç kaynaklarından biri haline gelen her iki kuruluş da savunma sanayisinde geliştirdikleri yenilikçi projeler ve teknolojik çözümlerle Türkiye'yi uluslararası arenada önemli bir oyuncu haline getirdi. Baykar, İHA ve SİHA teknolojileri ile kendini gösterirken, TUSAŞ ise uzay, hava ve motor platformları geliştirme ve üretme konusundaki başarılarıyla bu ödüle layık görüldü.

Uluslararası Barış ve Strateji Ödülü: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilecek.

Bu ödül, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, uluslararası arenada barış, güvenlik ve stratejik dengeyi sağlama yönünde gösterdiği kararlı duruş ve diplomatik başarılardan dolayı verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsızlık ve egemenlik ilkelerine bağlılığı, Türk dünyasının birliğini güçlendirme çabaları ve barışçıl çözümler üretme konusundaki liderliği ile bu ödüle layık görüldü.

Bağımsızlık ve Kahramanlık Mücadelesi Ödülü: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e verilecek.

Bu ödül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, ülkesinin toprak bütünlüğünü sağlama ve bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği kararlı liderlik, stratejik vizyon ve uluslararası alanda bağımsızlık ilkelerine olan güçlü bağlılığı nedeniyle verilecek. Aliyev, Karabağ Zaferi ile Türk dünyasına örnek teşkil ederek, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin güçlü timsallerinden biri olmuş durumda.

Türk Dünyası Dayanışma Ödülü: Özbekistan, Kazakistan, Macaristan ve KKTC’ye verilecek.

Bu ödül, Türk dünyası ülkeleri arasında dayanışmayı, kültürel ve ekonomik iş birliğini güçlendirme yönünde önemli adımlar atan Özbekistan, Kazakistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verilecek. Söz konusu ülkeler, Türk dünyasının ortak değerlerini ve hedeflerini savunma ve destekleme konusundaki gayretleri ile bu ödüle layık görüldü.