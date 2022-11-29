O ilçelerde büyük kesinti! Anadolu ve Avrupa Yakası İSKİ sorgulama ekranı

O ilçelerde büyük kesinti! Anadolu ve Avrupa Yakası İSKİ sorgulama ekranı

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, su kesintileri hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Peki, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, gün içinde aksaklık yaşamamak için su ve elektrik kesintilerini öğrenmek istiyor.

Su kesintisini öğrenmek için İSKİ'nin resmi internet sitesine bakmak yetiyor.. İSKİ, günlük olarak Avrupa ve Anadolu yakasında yaşanacak olan su kesintilerini paylaşıyor.

İSKİ'nin paylaştığı bu kesintiler, yine gün içerisinde arıza giderildikçe de güncelleniyor.

Bu kesintileri öğrenmek isteyenler de "İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı..

İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında suların ne zaman geleceğini öğrenmek için, aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.