O ülkede yeni evlilerin tuvalete girmesi bile yasak! Nedeni duyanın şaşırdığı yer bakın neresi… Dünyanın birçok bölgesinde ilginç yasakların uygulandığı noktalar vardır. Ancak bu ülke de uygulanan yasak şaşılmayacak gibi değil. Yeni evlilerin tuvalete gitmesinin yasak olduğu o ülke duyanı hayrete düşürüyor. Bakın o ülke neresiymiş ve yasağın sebebi neymiş…

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İlginç yasakların uygulandığı ülkeler arasında yer alan o nokta uyguladığı yasağıyla görenleri şaşırtmayı başardı. Yeni evliler için uygulanan yasakta çiftlerin tuvalete gitmeleri yasaklanıyor.

Hemen herkes için oldukça anlamsız olan bu yasak yerli halk için ise oldukça önemli. O bölgede yaşayanlar için bir gelenek haline gelen yasağı nedeni duyanları hayrete düşürüyor.

Her kültürün kendine özgü gelenek ve görenekleri olduğu gibi Endonezya’da uygulanan bu yasakta yerel halkın gelenek ve göreneklerinin bir parçası haline gelmiş durumda.

İlk 3 gün tuvalete girilmiyor…

Endonezya’nın küçük bir kabilesi olan Tidong, yeni evkenen çiftlere uygulattı geleneği ile merak konusu olduç Tidong’ta yeni evlenen çiftler 3 gün boyunca tuvalete gitmelerinin ve duşa girmelerinin yasak olduğu şekilde aynı evde kalıyorlar.

Bu süreçte aile üyeleri de yeni evlileri denetlemek için yanlarında bulunuyor. Her ne kadar size tuhaf gelen bir gelenek olsa da söz konusu gelenek, Tidong kabilesinde doğurganlık, mutluluk ve uzun ömrü simgeleyen bir gelenek olarak uygulanıyor.

Eğer bu ritüel bozulursa da o evliliğin kötü şans getireceğine ve kötülüklerin yeni çifti bulacağına inanılıyor. Ritüel başarı bir şekilde tamamlandığında ise çiftler büyük bir kutlamayla taçlandırılıyor.