Oflu vatandaşın yılanla imtihanı kamerada Bu yıl yurt genelinde olduğu gibi Karadeniz Bölgesi'nde yılan görülme vakaları artarken son olarak Trabzon'un Of ilçesinde bir fındık bahçesinde görülen yılan, cep telefonu kameralarına yansıdı.

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İHA

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Yemişalan Mahallesi'nde yaşayan Önder Yılmaz Bilgin, fındık toplarken evinin yakınında bir yılan görmesiyle şaşkınlığını gizleyemeyerek o anları saniye saniye kaydetti ve ortaya renkli anlar çıktı.

Görüntülerde Bilgin'in yılanla bir süre elindeki çubukla oynadığı görülürken, o sırada yılanın saldırır bir pozisyonda olması dikkat çekti.

"YILAN BİRAZ SALDIRGANDI"

"Normalde yılan gördüğüm zaman öldürürdüm." diye konuşan Bilgin, "Akşam ezanının okunması nedeniyle ezana saygımdan dolayı yılanı tekrar doğaya saldım. İlk defa böyle bir yılanı evimin yakınlarında gördüm. Yılan biraz saldırgandı." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)