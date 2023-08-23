Oğlu tıp fakültesi kazanan depremzede baba ile Fahrettin Koca'nın diyaloğu Tıp fakültesi kazanan depremzede Yasin Şulan ve babası ile tanışan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, babaya Yasin ile kendisinin ilgileneceği sözünü verdi.

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ensonhaber.com

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 Şehir Buluşmaları kapsamında Kırşehir'e gitti.

Koca, buradaki temasları kapsamında Kırşehirlilerle bir araya geldi.

Katıldığı programda halka hitap eden Koca sahnedeyken, salondan bir ses yükseldi. Hataylı olduğunu söyleyen bir depremzede sesini Bakan Koca'ya duyurdu.

"Oğlum tıp fakültesi kazandı elinizi öpmek istiyor"

Oğlu Yasin Şulan'ın Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığını söyleyen gururlu baba Koca'ya, "Allah razı olsun. Ben Hatay Kırıkhan'dan depremzedeyim. Ben sizi çok beğeniyorum. Oğlum da burada oturuyordu ama çok utandı çıktı. Oğluma dedim ki okuyacaksın ama imkanım yok. Ama sayın bakanım gibi bir doktor olacaksın. Çocuk buraya geldi tıbbı tutturdu. İmkanlarım da yok. Sizin elinizi öpmek istedi ama utandığından dışarı çıktı." dedi.

Bunun üzerine Yasin'in başarısını tebrik eden Koca, tanışmak istedi. Müstakbel doktor adayı genç ve babası sahneye Bakan Koca'nın yanına çıkartıldı.

"Sizin yerinizi dolduramaz ama..."

Genç ve babasıyla tanışan Koca, babanın taleplerini dinledi.

"Bu sizin örneğiniz. Sizin yerinizi dolduramaz ama..." sözlerini duyan Koca, "Doldurur... Geçer geçer hiç merak etme." diyerek karşılık verdi.

"Ben onunla ilgileneceğim"

Oğlunun imam hatip bitirdikten sonra tıbbı kazandığını ve hayatının cami ve kitaplardan ibaret olduğunu söyleyen babayı memnuniyetle dinleyen Fahrettin Koca, Yasin ile kendisinin ilgileneceğini söyledi.

Bakan Koca ve Şulan ailesi arasındaki bu diyalog salondan büyük alkış aldı.