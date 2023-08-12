Ordu Şehir Hastanesi yükseliyor Ordu'ya sağlık alanında sınıf atlatacak 900 yataklı şehir hastanesinin inşaatında yüzde 71'lik kısım geride kaldı. Ordu Çevre Yolu'nun alt kısmında bulunan hastane ayrıca, depreme karşı bin 20 adet sismik izolatör ile güçlendirildi.

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Türkiye'ye sağlık alanında sınıf atlatan şehir hastanelerinin yapımı devam ediyor...

Sağlık alanında yapılan bu çalışmalar ise dünya tarafından da yakından takip ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık sağlık alanında yapılan çalışmaları ve yeni getirilen uygulamaları duyuruyor.

Bu uygulamalar ve hasteneler, Türkiye'nin sağlık alanında geçmişten bugüne kadar olan değişimini de gözler önüne seriyor.

Şimdi rota: Ordu

Bu kapsamda da bir şehir hastanesi Ordu'ya yapılıyor. Ordu Üniversitesi’nin yer tahsis ettiği ve yapımına 2021 yılının Mart ayında başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bu hastane sayesinde, Ordu'nun en temel ihtiyacı çözüme kavuşturulmuş olacak ve vatandaşlar, sağlık alanında dev bir hizmete kavuşacak.

900 yataklı olacak

Toplam 250 bin metrekare arsa üzerinde yapımına başlanan ve Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla yapılan 900 yataklı hastanenin kaba inşaatı yüzde 98 tamamlanırken, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 71’e ulaştı.

Ordu Çevre Yolu'nun alt kısmında bulunan hastanede depreme karşı bin 20 adet sismik izolatör ile güçlendirildi.

8 ayrı noktadan ulaşım sağlanacak

Ekiplerin hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için çalışmaları sürerken, hastaneye 8 noktadan da ulaşım imkanı olacağı öğrenildi.

Vatandaşlar hastane için sabırsız

İnşaat çalışmalarının devam ettiği Ordu Şehir Hastanesi'nin devam eden inşaatını değerlendiren vatandaşlar, Ordu'da özellikle sağlık sorununun yıllardır olduğunu belirterek, böyle bir hastaneye ihtiyaç olduğunu söyledi. Vatandaşlar, hastanenin açılmasını beklediklerini kaydetti.