Ordu'da 13 yaşında, doğadan aldığı ilhamı tuvallere yansıtıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ordu Ünye Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu son sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki Tuğba Samar, resim yapmaya ilkokuldan ortaokula geçtiği dönemde başladı.

Öğretmeninin yönlendirmesiyle katıldığı resim kursunda ilk tuvalini yapan Tuğba, zamanla karakalem çalışmalarına yöneldi.

Evinde kendine küçük bir resim alanı oluşturan Samar, çevresinde gördüğü manzaraları fotoğraflayarak daha sonra tuvallerine aktarıyor.

"KENDİ İŞİMİ KURMAK İSTİYORUM"

"Doğadan aldığım ilhamla kendi işimi kurmak istiyorum." diyen Samar, "Resim yapmaya 9 yaşında başladım. İlk olarak kuru ve pastel boyalarla çalışıyordum.

Kursa başladığımda yapamayacağımı düşünüyordum ama ilk tuvalimi tamamladım ve sonrasında karakaleme geçtim. Şimdi çevremde gördüğüm manzaraları önce fotoğraflıyorum, sonra resmini yapıyorum." dedi.

"ÇALIŞMALARIMI İSTEYENLERE HEDİYE ETTİM"

Duygularını en iyi karakalemle ifade ettiğini söyleyen Samar, "Üzüldüğüm zamanlarda karakalem yapıyorum. Bazı çalışmalarımı isteyenlere hediye ettim, bazılarını da ücret karşılığında verdim. En büyük hayalim sergi açmak, kendi atölyemi kurmak ve bu sanattan kendi işimi kurmak." ifadelerini kullandı.

Tuğba Samar, resim tutkusunu destekleyen ailesine teşekkür ederek, "Annem ve babam her zaman yanımda oldular. Kursa yazıldığımda bana tüm malzemeleri alacaklarını söylediler, bu da beni çok mutlu etti." diye konuştu.