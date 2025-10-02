Ordu'da 55 yıldır antika radyolara yeniden ses veriyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Namık Yılmaz (70), 1970 yılında iki ağabeyinin yanında çırak olarak başladığı radyo tamirciliğine 55 yıldır aralıksız devam ediyor.

ANTİKA RADYOLARA YENİDEN SES VERİYOR

Atölyesinde 70–75 yıllık antika radyoların bulunduğunu belirten Yılmaz, şunları söyledi:

Bu işe başladığımda 15 yaşındaydım, o dönemde televizyon yoktu, radyolar vardı. Sonradan televizyon çıkınca bir süre televizyon tamiri de yaptım. Lambalı radyolar artık nadir ve antika hâline geldi. İnsanlar bakımsız kalan radyolarını getiriyor, ben tamir edip yeniden ses vermelerini sağlıyorum. Bu bana büyük mutluluk veriyor.

RADYO VE PİKAP KÜLTÜRÜ YOK OLUYOR

Zamanla radyo ve pikap kullanımının azaldığını vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Artık herkes internetten müzik dinliyor. Radyo ve pikaplar çoğunlukla dekoratif eşya hâline geldi. Genç nesil, bu cihazların ne olduğunu bile bilmiyor. Mesleğin son temsilcilerinden biriyim ve çırak bulamıyorum. Gelecekte radyo ve pikap tamiri yapan usta bulmak zor olacak.

Yılmaz, deneyimlerini genç kuşaklara aktarmakta güçlük çektiğini belirterek, mesleğin devamının tehlikede olduğunu sözlerine ekledi.