Ordu'da deprem nedeni ile fındık toplamak için işçi bulma sorunu yaşanıyor Mevsimlik işçiler yurdun birçok köşesine Doğu Anadolu ya da Güneydoğu Anadolu'dan giderek, üretime katkı sağlıyor. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 ilde yaşanan olağanüstü durum mevsimlik işçilerin farklı şehirlere gitmesini aksattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Ağustos ayının ilk haftası başlayacak fındık hasadı öncesinde üreticiler tüm hazırlıklarını tamamladı.

Mevsimlik işçiler bu yıl çalışmaya farklı şehirlere gidemeyince, fındık üretimi ile ön planda olan Ordu'daki bahçelerde işçi sorunu gündeme geldi.

Ordu’da, her yıl binlerce mevsimlik tarım işçilerine ev sahipliği yapan Altınordu ilçesinin Saraycık Mahallesi’nde, "Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi (METİP)" projesi kapsamında kurulan konaklama alanları, bu yıl boş kaldı.

Bugünlerde yoğunluk olması beklenen fındık işçilerinin geldiği alanlarda sessizlik hakim.

"Deprem nedeni ile işçi sayısında yüzde 25-30 düşüş var"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, yaşanan durumu şu sözlerle özetledi:

Her yıl ilimize Doğu ve Güneydoğu illerinden 10 bin civarında mevsimlik işçi geliyordu. Depremin etkisiyle geçen seneye göre işçi sayısında yüzde 25-30 oranında bir düşüş yaşanıyor.

"Ordu’ya fındık toplamak için gelen birçok vatandaş depremden etkilendi"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Ordu’ya fındık toplamak için gelen birçok vatandaşın depremden etkilendiğini söyledi. Deprem bölgesinden kente gelen işçi sayısında düşüş olduğunu belirten Akça, şöyle konuştu.

Esas etkenlerden biri bölgemize, Doğu ve Güneydoğu'dan fındık hasadına gelen işçilerimizin yaşadığı deprem felaketi. 6 Şubat'ta 11 ilimizi etkileyen bu deprem felaketi, işçilerimizin birçoğunu etkiledi. Özellikle Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya gibi illerden şehrimize müthiş bir işçi akımı oluyordu. Her yıl ilimize 10 bin civarında mevsimlik işçi geliyordu.

"Geçen seneye göre müthiş bir sıkıntı görünüyor"

Kentte ırmak kenarlarına kurulan birkaç yerleşke dışında konaklama alanlarında işçiye rastlanılmadığını ifade eden Akça, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle Ordu’nun Altınordu ilçesindeki METİP alanı Avrupalıların da imrenerek baktığı bir alan. Çünkü çok düzenli bir sistem var orada. Geçen hafta sonu bir inceleme yaptık. Henüz gelen işçi kardeşlerimiz yok. Geçen seneye göre hakikaten müthiş bir sıkıntı görünüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Ordu'ya bir işçi seyahati bekliyoruz.

"Birçok üretici fındığını kendisinin toplamak zorunda kalacak"

Akça, mevsimlik tarım işçilerinin kentte gelmemesi nedeniyle birçok üreticinin fındığını kendisinin toplamak zorunda kalacağını şu sözlerle aktardı: