Ordu'da fındıklarını toplayan üretici şimdi de imece usulü çayları toplamaya başladı Fındık ve çay, Karadeniz'in hazineleri. İmece ve yevmiye usulü çalışıp tarladaki ürünü hasat ediyorlar.

AA

Ordu'nun Perşembe ilçesinde ana geçim kaynağı fındık olan üreticiler, fındıklarını topladı ve sattı.

Aynı üretici ek gelir sağladıkları çay hasadını imece ve yevmiye usulüyle gerçekleştirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan fındık ve çay, Karadenizli vatandaşlara önemli ekonomik kazanç sağlıyor.

Ordulunun ek geliri çay hasadından

Perşembe ilçesinde fındığın yanında ek gelir için çay üreten çiftçiler, hasat için bahçelere girdi.

Ortatepe Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, halen koronavirüs nedeniyle maske ve eldiven kullanımı ile sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyor.

Çaylar at sırtında harmana taşınıyor

Sıcak hava ve engebeli arazi nedeniyle zorluk çeken yöre insanı, topladıkları çayı, arazi şartları dolayısıyla at sırtında taşıyarak "harmana" getiriyor.

Ordulu için önce "fındık" geliyor

Mahalle muhtarı da olan çay üreticisi Sezai Aydın, fındık alanlarının daha fazla olduğunu ancak kalitesi nedeniyle çay da yetiştirdiklerini söyledi. Fındığın kendileri için vazgeçilmez ana mahsul olduğuna işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

Biz de çay için şehir dışından gelen işçi hiç yok. Ordu'da sadece Perşembe ilçesi bu işle uğraşıyor. Dışarıdan bir işçi dahi gelip toplamaya destek vermez. İmece ve yevmiye usulü vatandaşlarımız kendi aralarında paylaşır ve toplarlar.

"Çay toplayacak kişi bulamıyoruz"

Üreticilerden Yıldıray Bolat ise genç nüfus kalmadığı için ileri yaşlarda bireylerin hasadı gerçekleştirdiğini belirterek, çay toplayacak kişi bulmakta yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.

"Komşum için çay topluyorum"

Şu anda komşusu için çay topladığını ifade eden Bolat, şöyle konuştu:

Benim de çay bahçem var. Kendim de üreticiyim ama buraya mecburiyetten dolayı geliyoruz. Parası için gelmiyoruz. Yarına kalmasın, arkadaşın işi görülsün düşüncesiyle geliyoruz. Birbirimize yardım amacıyla bunu yapıyoruz.

"Mahalleli birbirine destek oluyor"

Filiz Akgündüz de fındık öncesinde çay toplamak için mahallelinin birbirine destek sağladığını ve bazı zorluklara rağmen hasat zamanında çalışıldığını anlattı.

Çay bahçesi sahibi Mustafa Keskin ise iklim koşulları açısından çaylarının tadının kaliteli olduğuna işaret ederek, çay dikim alanlarının genişletilmesi yönünde istekleri olduğunu kaydetti.

"Engebeli alandaki işleri atla yapıyoruz"

Çay yüklü çuvalı atıyla taşıyan Mehmet Aydın da çalışmanın zor olduğu engebeli alandaki işleri atla yaptıklarını, çayın yanı sıra odun ve fındığı da atla taşıdıklarını aktardı.

"Şu anda talep görüyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da Rize, Trabzon ve Giresun'dan sonra Ordu'da da çay hasadına başlandığını söyledi.

Burada çay hasadı yapan kişilerin, aynı zamanda fındık üreticisi de olduğuna dikkati çeken Soydan, ilçede 100 dönümlük ruhsatlı ve izinli arazide 50 tona yakın çay üretimi yapıldığını belirtti.

"ÇAYKUR bölgeye gelerek ürünü alıyor"

Soydan, ÇAYKUR'un bölgeye gelerek üreticilerin topladığı çayları aldığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu: