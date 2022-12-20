Petrol
80.31
0.64%
Euro
19.7543
-0.14%
Dolar
18.6394
-0.06%
Altın
1.074
0.25%
Borsa
5392
0.00%
Bitcoin
319.815
0.58%
BTXN Coin
8.07
19.37%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Ordu’da ikizler aynı gün dünyaevine girdi

    İkiz kardeşler, tanıştıkları kız kardeşler ile aynı anda dünyaevine girdi. Her iki kardeş, aynı anda evlenmenin mutluluğunu yaşıyor.
    • 20.12.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 09:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu’da ikizler aynı gün dünyaevine girdi

    Ordu’da yaşayan tek yumurta ikizleri 23 yaşındaki Okan ve Gökhan Yıldırım, hayatları boyunca neredeyse hiç ayrılmadı.

    Okan Yıldırım, yaklaşık 7 ay önce bir arkadaşının vasıtası ile 18 yaşındaki Melek Gündüz ile tanıştı ve görüşmeye başladı.

    Önce söz sonra düğün

    İkiz kardeşler ile kız kardeşlerin söz merasimi aynı anda yapıldı

    Bir süre sonra ikizi Gökhan Yıldırım da Melek Gündüz’ün ablası olan 21 yaşındaki Melike Gündüz ile görüşmeye başladı.

    Aynı anda evlendiler

    Her iki çiftin ilk önce söz merasimleri aynı anda yapıldı, sonrasında ise ikizler, kız kardeşler ile düzenlenen tek düğün merasiminde dünyaevine girdi.

    Çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, hem gelin hem de damatlar aynı anda evlendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

    Ordu’da ikizler aynı gün dünyaevine girdi VİDEO

    “Ben eşimin gözlerine vuruldum”

    İHA’ya konuşan Gökhan Yıldırım, “Ben kardeşimi, sevgilisi ve ablasını köye götürürken tanıştık. Sonrasında sürekli olarak görüşünce onun gözlerine vuruldum. Bizim sözlenme zamanı gelince kızların yengeleri, ‘Olmuşken ikisi birden olsun’ dedi ve aynı anda söz yaptık. Sonrasında bu aşamaya geldik. Biraz zor oldu ama aldık.” dedi.

    Ordu’da ikizler aynı gün dünyaevine girdi #1

    “Düğünümüzü duyanlar şaşırdı”

    Okan Yıldırım, “Biz yaklaşık 7 ay önce kuzeninin sayesinde tanıştık. Sonrasında süreç ilerledi. Sonradan kardeşim ile eşimin ablası tanıştı. Olaylar bu şekilde gelişti. Bizim düğünümüzü duyanlar şaşırıyor.” şeklinde konuştu.

    Ordu’da ikizler aynı gün dünyaevine girdi #2

    Kız kardeşler, aynı eve gelin oldukları için mutlu

    Kız kardeşler Melike ve Melek Gündüz, aynı anda evlendikleri ve aynı aileye gelin oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

    Ordu’da ikizler aynı gün dünyaevine girdi #3

    Ordu’da ikizler aynı gün dünyaevine girdi #4


    Asgari ücrette karar günü
    Ekonomi

    Asgari ücrette karar günü

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    İzmir'de beton mikseri viyadükten uçtu: 1 ölü
    3. Sayfa

    İzmir'de beton mikseri viyadükten uçtu: 1 ölü

    Görüş Bildir