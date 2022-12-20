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- Ordu’da ikizler aynı gün dünyaevine girdi
Ordu’da ikizler aynı gün dünyaevine girdi
- 20.12.2022 - 09:21
- Güncelleme : 20.12.2022 - 09:42
Ordu’da yaşayan tek yumurta ikizleri 23 yaşındaki Okan ve Gökhan Yıldırım, hayatları boyunca neredeyse hiç ayrılmadı.
Okan Yıldırım, yaklaşık 7 ay önce bir arkadaşının vasıtası ile 18 yaşındaki Melek Gündüz ile tanıştı ve görüşmeye başladı.
Önce söz sonra düğün
İkiz kardeşler ile kız kardeşlerin söz merasimi aynı anda yapıldı
Bir süre sonra ikizi Gökhan Yıldırım da Melek Gündüz’ün ablası olan 21 yaşındaki Melike Gündüz ile görüşmeye başladı.
Aynı anda evlendiler
Her iki çiftin ilk önce söz merasimleri aynı anda yapıldı, sonrasında ise ikizler, kız kardeşler ile düzenlenen tek düğün merasiminde dünyaevine girdi.
Çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, hem gelin hem de damatlar aynı anda evlendikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Ordu’da ikizler aynı gün dünyaevine girdi VİDEO
“Ben eşimin gözlerine vuruldum”
İHA’ya konuşan Gökhan Yıldırım, “Ben kardeşimi, sevgilisi ve ablasını köye götürürken tanıştık. Sonrasında sürekli olarak görüşünce onun gözlerine vuruldum. Bizim sözlenme zamanı gelince kızların yengeleri, ‘Olmuşken ikisi birden olsun’ dedi ve aynı anda söz yaptık. Sonrasında bu aşamaya geldik. Biraz zor oldu ama aldık.” dedi.
“Düğünümüzü duyanlar şaşırdı”
Okan Yıldırım, “Biz yaklaşık 7 ay önce kuzeninin sayesinde tanıştık. Sonrasında süreç ilerledi. Sonradan kardeşim ile eşimin ablası tanıştı. Olaylar bu şekilde gelişti. Bizim düğünümüzü duyanlar şaşırıyor.” şeklinde konuştu.
Kız kardeşler, aynı eve gelin oldukları için mutlu
Kız kardeşler Melike ve Melek Gündüz, aynı anda evlendikleri ve aynı aileye gelin oldukları için mutlu olduklarını söyledi.