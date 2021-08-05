Orman yangınları 5 Ağustos 2021: Söndürülen ve devam eden yangınlar

Orman yangınları 5 Ağustos 2021: Söndürülen ve devam eden yangınlar

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelenin 9. gününde havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Yangınların son durumu hakkında bilgi almak isteyenler, söndürülen ve devam eden yangınları araştırıyor.

9 gündür devam eden orman yangınları, milyonların yüreklerini de yaktı.

Tüm gücüyle seferber olan Türkiye, havadan ve karadan müdahaleler ile söndürme ve soğutma çalışmalarını tüm hızıyla sürüdüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, orman yangınlarıyla mücadelede gelinen son duruma ilişkin sıklıkla bilgi veriyor.

Başta Manavgat olmak üzere, Bodrum, Milas, Marmaris gibi yurdun cennet köşelerinde çıkan yangınların son durumları yakından takip ediliyor.

Peki 5 Ağustos yangınlarda son durum nedir? İşte devam eden ve söndürülen yangınlar...

5 AĞUSTOS ORMAN YANGINLARI SON DURUM

Son 9 günde 38 ilde 180 orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla'da 7, Antalya'da 2, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangının devam ettiğini gösteren infografiği de paylaşan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık. 'Ormanın Kahramanları'nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveriyle devam ediyor."

Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı infografiğe göre, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Güney, Isparta'nın Sütçüler, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Milas'taki iki ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.