İHA

Altına talepte artış gözlemleniyor.

Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken vatandaş kuyumcuları doldurdu.

Hem düğün sezonu hem de Orta Doğu’daki İsrail’in başta Filistin olmak üzere Lübnan’a yönelik saldırgan tutumu altın piyasasına etki ediyor.

ALTINA TALEP ARTTI

HMT Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Kaya, bölge olarak tarım toplumu olduğu için mahsule oranlı düğünler yapıldığını ve dönemsel olarak altına talebin arttığı dönemler oluştuğunu söyledi.

"KORKU NEDENİYLE ALTINA YÖNELDİLER"

Kaya, şu ifadeleri kullandı: