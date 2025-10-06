Osmaniye'de düğünde misafirlere 3 gün boyunca kebap verildi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Ayhan Akdeniz, oğlu Mert Akdeniz'in düğününde konuklarını 3 gün boyunca kebapla ağırladı.

Günün her saatinde mangalda pişen kebapların kokusu mahalleyi sararken davetliler, sofraya oturduklarında hem karınlarını doyurdu hem de gönüllerini şenlendirdi.

"30 YIL ÖNCE GÖRMÜŞTÜM"

Oğlunu evlendirmenin ve 30 yıl önce bir düğünde gördüğü kebap ikramını gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyleyen baba Ayhan Akdeniz, "Düğünümüz çok güzel gidiyor. 3 gün boyunca düğünümüzde Adana kebap yenecek misafirlerimizi böyle ağırlayacağız. Ben bunu 30 yıl önce Düziçi ilçesinde Mehmet Alaca Bey'in düğününde görmüştüm oradan aklımda kalmıştı. Aslında olması gereken bu her zaman." ifadelerini kullandı.

"DAVUL SESİ VE KEBAP KOKUSU GÜZEL"

Düğünde davul sesi ve kebap kokusunun çok güzel olduğunu söyleyen davetlilerden Mustafa Gök, "Ağabeyimizin yapmış olduğu ikramlardan, hizmetlerden dolayı kendisine minnettarız. Adana kebabıyla Bahçe ilçemizi güzelleştirdiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. En güzel duygu davulun sesi kebabın kokusunu Ayhan ağabeyimizin düğününde tattığımız için mutluyuz." diye konuştu.