Osmaniye'de evinin bahçesinde yaralı atmaca buldu Düziçi ilçesinde br vatandaş yaralı olarak bulduğu atmacayı, Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. Yaralı hayvan tedavi altına alındı.

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İHA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Yusuf Okur, evde oturduğu sırada bahçesinden gelen garip sesleri fark etti.

Bahçede gezmeye başlayan Okur, yerde yaralı bir atmaca buldu.

DOĞA KORUMA EKİPLERİNE HABER VERDİ

Atmacayı bir selenin içerisine koyarak su ve yiyecek veren Okur, hayvanı teslim etmek için Osmaniye Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

YARALI ATMACA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı atmaca, bölgeye gelen ekipler tarafından teslim alınarak, tedavi ve iyileştirme için Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kuşun sağlık durumu takip edilecek ve tedavisi sonrası doğal yaşam alanına salınacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)