Osmaniye'de Suriyeli şerbetçi para dolu çantayı sahibine ulaştırdı Osmaniye'de meyan kökü şerbeti satan Suriyeli İhsan Henno, yolda bulduğu içerisinde 33 bin TL olan çantayı sahibine teslim etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Osmaniye'nin Hacı Osmanlı Mahallesi'nde oturan ve meyan şerbeti satarak geçimini sağlayan 44 yaşındaki 6 çocuk babası İhsan Henno, Hacı Osmanlı Camii önünde yerde bir çanta buldu.

Çantanın içerisine baktığında yüklü miktarda para olduğunu gören Henno, başvurduğu polis ekiplerinin yardımı ile çantanın sahibine ulaştı.

SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Henno, içerisinde 33 bin lira olan çantayı sahibi Bülent Yıldırım'a teslim etti.

Para sahibine ulaştığı için mutlu olduğunu söyleyen İhsan Henno, “Osmaniye'de meyan şerbeti satarak geçimimi sağlıyorum. Evimden çarşıya inerken Hacı Osmanlı Camii yanında bir çanta gördüm. Çantayı aldım, baktım içinde para var. Hemen harekete geçtim. Bu çantanın sahibini bulmak için nereye gideceğime dair tanıdıklardan fikir aldım. Bir tanıdığım arkadaşı olan polisi aradı ve adamın kimliğinden telefon numarasına ulaştık ve arkadaş yanımıza geldi. Helal paraymış ki sahibine ulaştı tekrardan.” diye konuştu.

"GERÇEKTEN İNSAFLI BİR ADAMA DENK GELMİŞ"

Karısıyla birlikte kaybettikleri parayı "Allah vicdanlı birine buldursun" diye dua ettiklerini söyleyen Bülent Yıldırım ise, “Bugün böyle bir macera yaşadık. Sonradan farkına vardık çantanın olmadığını. Bir şey alacağımız zaman çantanın olmadığını fark ettik. Hanımla birlikte gittiğimiz yollara tekrar baktık ama çantayı bulamadık. Polis karakoluna geçtik ve bilgileri verdik. Dükkan kameralarını inceledik ama yine de bulamadık. Sağ olsun İhsan ağabey bulmuş. Çantanın içerisinde ustaya vereceğim param vardı. 30 bin Türk Lirası bir gözünde, 3 bin Türk Lirası bir gözündeydi. Allah kendisinden razı olsun. Kayıp olduğu zaman hanımla ‘Allah'ım vicdan sahibi birine buldursun' diye dua etmiştik. Gerçekten insaflı bir adama denk gelmiş. Para yaylama ev yaptırıyorum, ustaların parasıydı, onlara verecektim.” dedi.

HEDİYEYİ KABUL ETMEDİ

Parayı bulan İhsan Henno'ya defalarca teşekkür eden Yıldırım, çantasının içindeki paranın bir miktarını ısrarla vermek istedi. Henno ise, "Ben bir insan olarak görevimi yaptım. İnsanlık daha ölmedi." diyerek bunu kabul etmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)