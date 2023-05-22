Osmaniyeli seyyar satıcı depremde ölü olarak kayıtlara geçti Osmaniye'de depremde ölmediğini kanıtlamaya çalışan 4 çocuk babası Halil Yılmaz, eşinin hesabına yatan 100 bin lirayı da iade ederek gerekli yerlere başvuruda bulundu.

İHA

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde yaşayan ve geçimini şalgam suyu satarak sağlayan 48 yaşındaki Halil Yılmaz, yaşadığını ispatlamaya çalışıyor.

Seçimlerde oy kullanamayan, ilaç alamayan ve sigortasını ödeyemeyen Yılmaz’ın, eşinin hesabına da AFAD tarafından 100 bin lira nakdi yardım yapıldı.

Parayı hemen iade eden Yılmaz, yetkililerden sorunun çözümü için destek istedi.

Nurdağı'nda ölü olarak kayda geçti

Yaşadıklarını anlatan Halil Yılmaz, şunları söyledi:

6 Şubat depreminde Nurdağı'nda 'ölü' olarak görünüyorum, depremin olduğu gün ben Toprakkale'de ikamet ettiğim evimdeydim bir yanlışlık olmuş kayıtlara depremde Nurdağı’nda öldüğüm yazılmış. Kayıtlara 'ölü' olarak yazıldığımı e-devlet üzerinden öğrendim e-devletime giremediğimden dolayı eşime söyledim. E-devletine girdiğinde baktığında kendisinin 'dul' olduğunu benim de 'ölü' olduğumu gördü. Gerekli yerlere dilekçemi verdi, yetkililerden yardım bekliyorum.

"Eşine yardım parası gönderildi"

AFAD tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ödenen 100 bin liranın eşine de ödendiğini ve iade ettiklerini kaydeden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: