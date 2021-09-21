Osmanlı'dan günümüze: Bıldırcın dolması tarifi...

MasterChef yarışmasında Osmanlı mutfağına özgü yemekler denenirken, bıldırcın dolmasının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. İzleyiciler, "Bıldırcın dolması nasıl yapılır?" sorusunu araştırıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında her gün farklı bir konsept denenirken, bu akşam ekrana gelen bölümde Osmanlı mutfağına özgü yemekler yapıldı.

Yarışmacılar dokunulmazlığı almak ve elemeye gitmemek için heyecan dolu bir mücadele sergiledi.

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışırken, seyirciler ise yapılan yemekleri araştırıyor.

Bu akşam yapılan bıldırcın dolması dikkati çekerken, "Bıldırcın dolması nasıl yapılır?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Bıldırcın dolması nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte ayrıntılar...

MALZEMELERİ

8 adet bıldırcın

2 adet ince kıyılmış kuru soğan

1 çay bardağı kabukları soyulmuş badem

2 su bardağı pirinç (ılık suda bekletilmiş, süzülmüş)

Tuz ve karabibe

r 1 çay kaşığı tarçın

1 çorba kaşığı nar ekşisi

2 çorba kaşığı kuru üzüm

3 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı sıcak su

BILDIRCIN DOLMASI YAPILIŞI