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- Osmanlı'dan günümüze: Bıldırcın dolması tarifi...
Osmanlı'dan günümüze: Bıldırcın dolması tarifi...
MasterChef yarışmasında Osmanlı mutfağına özgü yemekler denenirken, bıldırcın dolmasının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. İzleyiciler, "Bıldırcın dolması nasıl yapılır?" sorusunu araştırıyor.
- Haber Merkezi
- 21.09.2021 - 22:25
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında her gün farklı bir konsept denenirken, bu akşam ekrana gelen bölümde Osmanlı mutfağına özgü yemekler yapıldı.
Yarışmacılar dokunulmazlığı almak ve elemeye gitmemek için heyecan dolu bir mücadele sergiledi.
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışırken, seyirciler ise yapılan yemekleri araştırıyor.
Bu akşam yapılan bıldırcın dolması dikkati çekerken, "Bıldırcın dolması nasıl yapılır?" sorusu gündeme geldi.
Peki, Bıldırcın dolması nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte ayrıntılar...
MALZEMELERİ
- 8 adet bıldırcın
- 2 adet ince kıyılmış kuru soğan
- 1 çay bardağı kabukları soyulmuş badem
- 2 su bardağı pirinç (ılık suda bekletilmiş, süzülmüş)
- Tuz ve karabibe
- r 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çorba kaşığı nar ekşisi
- 2 çorba kaşığı kuru üzüm
- 3 çorba kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı sıcak su
BILDIRCIN DOLMASI YAPILIŞI
- Tencereye koyulan yağın içine soğanları atın ve pembeleşene kadar kavurun.
- Ardından içine pirinç, tuz, karabiber, tarçın, üzüm ve bademi koyun ve içine sıcak su ilave edin.
- Pirinç suyunu çekince nar ekşisi ve bal ekleyin. 2 kaşık tereyağında bıldırcınları parçalamadan ve derisini zedelemeden kızartıp, fırın tepsisine koyun.
- Bıldırcının içini yaptığınız pilav ile doldurun ve kürdan yardımı ile ağzını kapatın.
- Fırında veya tencerede 1 su bardağı sıcak su ilave edip bıldırcın yumuşayıncaya kadar pişirin. Daha sonra domates, nane ve soğan ile süsleyin.