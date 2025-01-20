AA & Ensonhaber

Alerjik rahatsızlığı nedeniyle çocukluğunda yaşıtlarıyla dışarıda oyun oynamaktan mahrum kalan 47 yaşındaki Ulaş Şentürk, oyuncaklarla kurduğu bağı bir tutkuya dönüştürdü. 1996 yılında, çocukluk anılarını yaşatmak ve oyuncaklarını bir araya toplamak için koleksiyon yapmaya başlayan Şentürk, bugün 2 bin parçadan oluşan etkileyici bir koleksiyona sahip.

Yıllar içinde koleksiyonculuğunu yeni bir boyuta taşıyan Şentürk, oyuncaklarıyla dünyayı dolaşmaya karar verdi. Şimdiye kadar 20 ülke ve 60’tan fazla şehirde, özenle seçtiği mekanlarda oyuncaklarını fotoğrafladı. Örümcek Adam, Batman, Superman ve Woody gibi popüler karakterlerden oluşan koleksiyonu, yalnızca Şentürk’ün değil, sosyal medyada bu kareleri gören binlerce kişinin de ilgisini çekti.

"OYUNCAKSIZ BİR DÜNYA DÜŞÜNEMEM"

Yaklaşık 11 yıldır oyuncak fotoğrafçılığı yapan Şentürk, bu tutkuyu nasıl başlattığını şöyle anlatıyor:

Çocukluğumda hastalıklar nedeniyle evden çıkamazdım ve çok arkadaşım olmadı. Bu boşluğu oyuncaklarla doldurdum. Onlar benim arkadaşlarımdı. Büyüdükçe bu bağ kopmadı ve 1996’da koleksiyon yapmaya başladım. Bugün de çocukluğumun arkadaşlarını dünyayı dolaştırıyorum. Her gittiğim ülkede oyuncaklarımın en güzel şekilde fotoğraflarını çekmek için mekanları önceden araştırıyorum.

Şentürk’ün koleksiyonunda, tasarım oyuncaklar ve nadir bulunan parçalar da yer alıyor. Özellikle Kemal Sunal’ın ünlü “Tosun Paşa” karakterini temsil eden ve yalnızca 10 adet üretilen oyuncak, koleksiyonun en özel parçalarından biri.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Son iki yıldır oyuncak fotoğrafçılığını bir sosyal sorumluluk projesine dönüştüren Şentürk, İstanbul’daki okullarda düzenlediği atölyelerle çocuklara oyuncak fotoğrafçılığını öğretiyor. Topladığı oyuncakları depremzede çocuklara ulaştırmayı hedefleyen Şentürk, bu projeyle hem çocuklara bir hobi kazandırmayı hem de onların hayal dünyalarını genişletmeyi amaçlıyor.

“Teknoloji, zaman kaybı değil; doğru kullanıldığında hayal gücünü besleyen güçlü bir araçtır” diyen Şentürk, oyuncak fotoğrafçılığı atölyelerinde çocukların hem yaratıcı bir hobi edinmelerine hem de gelecekte mesleğe dönüşebilecek bir beceri kazanmalarına katkı sağlıyor.

"OYUNCAK FOTOĞRAFÇILIĞI, HAYAL DÜNYASINI BESLİYOR"

Ulaş Şentürk, oyuncaklarıyla çıktığı yolculukların insanlarda nostaljik duygular uyandırdığını belirterek, şunları söyledi:

Her gittiğim yerde insanların tepkileri hep olumlu oluyor. Çocukluklarına dair bir karakter gördüklerinde yüzlerinde bir gülümseme oluşuyor. Bu hobi yalnızca beni değil, başkalarını da mutlu ediyor.

Gelecekte deprem bölgesindeki çocuklarla bir araya gelmeyi ve onlara hem oyuncak yardımı yapmayı hem de oyuncak fotoğrafçılığını öğretmeyi planlayan Şentürk, bu projeyi Türkiye genelinde yaygınlaştırmak istiyor.

Şentürk’ün hikayesi, oyuncakların sadece birer eğlence aracı olmadığını; aynı zamanda geçmişi hatırlatan, insanları bir araya getiren ve hayalleri besleyen güçlü bir bağ olduğunu kanıtlıyor.