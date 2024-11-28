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Yurdun geneli soğuk havanın etkisi altına girerken, Erzurum ise kar yağışının en yoğun görüldüğü iller arasında başı çekiyor.

Kentte son günlerde etkili olan kar yağışının ardından, Palandöken'de sezon başladı.

Yağışla beraber Palandöken'de kar kalınlığı 82 santimetreye ulaştı.

KAYAKSEVERLER PALANDÖKEN'E GELMEYE BAŞLADI

Kayak merkezinde, hummalı çalışmayla pistler hazır hale getirildi.

Sezonun bugün başlayacağı duyurusu üzerine çok sayıda kayaksever, kayak heyecanı yaşamak için Palandöken'e çıktı.

İLK GÜNE ÖZEL ÜCRETSİZ

Teleferiklerden ilk güne özel ücretsiz faydalanan ziyaretçiler, güneşli havada sezonun ilk kayak keyfini yaşadı.

"KALIN BİR KAR TABAKASI VAR"

Kayakseverlerden Kıvanç Kütüker, kayak yapmayı çok özlediğini söyledi.

Palandöken'de sezonun uzun sürmesi nedeniyle en son 2 Haziran'da kayak yaptığını ifade eden Kütüker, "Pistlerde ilk gün olmasına rağmen kalın bir kar tabakası var. Çok güzel bir kar yapısı var. Kristal kara yakın bir yapı. Toz karda kaymak çok daha zevkli oluyor." dedi.

"UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUK"

Güneş Tiryaki ise pistlerin hazır olduğunu öğrenir öğrenmez İstanbul'dan Erzurum'a geldiğini anlatarak, "Çok mutluyum. Uzun zamandır bekliyorduk. Haberi duyunca hemen geldik. Bugün ilk günümüz.

Pistler çok güzel. Bir hafta kadar kalıp kayak yaptıktan sonra tekrar İstanbul'a döneceğim." diye konuştu. Kayak merkezinde ilerleyen günlerde resmi açılış programı düzenlenecek.