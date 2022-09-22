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    Pastırma sıcakları ne zaman geliyor 2022? Pastırma yazı başlayacak mı?

    Sonbaharın gelmesi ile birlikte pastırma sıcaklarıyla ilgili aramalar hız kazandı. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman geliyor 2022? Pastırma yazı başlayacak mı?
    • 22.09.2022 - 15:43
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    Pastırma sıcakları ne zaman geliyor 2022? Pastırma yazı başlayacak mı?

    Sonbahar geldi, sıcak havalar yerini soğuklara bıraktı...

    İyiden iyiye kendisini hissettiren soğuk hava, kışları kaldırılan dolaplardan çıkartmaya başladı.

    Yağmurlu bir güne uyanan İstanbullular, pastırma sıcaklarına gözlerini çevirdi ve araştırma yapmaya başladı.

    Havaların ne zaman yeniden ısınacağını merak edenler, "Pastırma sıcakları ne zaman geliyor 2022? Pastırma yazı başlayacak mı?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Pastırma sıcakları ne zaman geliyor 2022? Pastırma yazı başlayacak mı? İşte yanıtı...

    Pastırma sıcakları ne zaman geliyor 2022? Pastırma yazı başlayacak mı?

    Pastırma sıcakları, ekim sonu kasım ayının ortalarına kadar geçen sürede kendisini göstermeye başladı.

    Bu dönemler hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Bu durum ise birkaç gün ya da bir hafta sürebilir.

    Neden pastırma yazı deniliyor?

    Pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebiyle bu isim verilmiştir. Pastırma, gece ve gündüz sıcaklıklarının birbirine yakın olması sebebiyle bu dönemde ideal şekilde kuruyabilir.

    Pastırma sıcakları ne zaman geliyor 2022? Pastırma yazı başlayacak mı? #1


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