Pazar günü yasakları bitiyor mu? Esneme kararları Kabine gündeminde...

Pazar günü yasakları bitiyor mu? Esneme kararları Kabine gündeminde...

Kademeli normalleşmede Haziran ayını tamamlarken, Kabine toplantısı milyonlarca vatandaş yasaklarla ilgili esneme kararlarını bekliyor. Peki pazar yasakları sona erecek mi? İşte ayrıntılar...

Türkiye'de bugün gözler Kabine toplantısının ardından açıklanacak kararlarda...

Yaklaşık 42 milyon vatandaşın aşılanması sonucu kademeli normalleşme sürecinde kısıtlamaların esnetilmesi öngörülüyor.

Bakanlar Kurulu gündeminde vaka sayısı ve aşılama oranı ele alınarak sokağa çıkma saatleri ve maske takma zorunluluğunun kaldırılması ele alınacak.

Pandemi yasaklarının bitmesi için durum değerlendirmesi yapılacak olan toplantıdan çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Peki pazar günü kısıtlamaları bitecek mi? Pazar yasakları kalkacak mı? İşte detaylar..

PAZAR GÜNÜ YASAKLARI BİTİYOR MU?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Sokağa çıkma yasağı saatleri uzayacak mı? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu, toplantıda vaka sayılarını ve salgının gidişatını değerlendirecek.

Erdoğan, yılın ikinci çeyreğinde kısıtlamaların esnetileceği sinyalini vermişti. Aşılamada 42 milyona yaklaşılması ve vaka sayılarındaki düşüşün kısıtlamalara da yansıması bekleniyor. Bu kapsamda pazar günü sokağa çıkma saatlerinde esneme yapılacağı öngörülüyor.