Penceredeki bu noktayı çevirin, faturanızı şimdiden düşürün...

Havaların soğumasıyla birlikte pimapenlerdeki yaz-kış ayarı yeniden gündeme geldi.

Uzmanlar, pencerelerdeki bu küçük ayarın doğru yapılmasıyla birlikte ısı kaybının azalacağını ve doğalgaz faturalarının düşeceğini belirtiyor.

Soğuk hava dönemine girerken, pencere contalarının basınç ayarını kontrol etmek hem konfor hem de enerji tasarrufu açısından büyük önem taşıyor.

ÇEVİRİN, FATURAYI İNDİRİN

PVC doğrama (pimapen) pencerelerde, kanatların çerçeveye uyguladığı baskı gücünü ayarlayan bir sistem bulunuyor.

Bu sistem, yaz aylarında contaların fazla sıkışmasını önlemek; kış aylarında ise hava sızdırmasını engellemek için kullanılıyor.

NASIL YAPILIR

1. Pencereyi açın

Pimapen kanadını tam olarak açın. Kanadın kenar kısmında, metal menteşe bölgesine yakın yerde yuvarlak veya oval pimler (silindir şeklinde küçük miller) göreceksiniz.

2. Kilit pimini bulun

Bu pim, pencerenin kapandığında çerçeveye baskı uygulamasını sağlar. Üzerinde genellikle küçük bir nokta, çizgi veya oyuk işareti bulunur.

3. Alyan veya tornavida ile pimi çevirin

Kış modu için: Nokta veya çizgi içeriye (oda tarafına) bakacak şekilde çevirin. Bu, contaya baskıyı artırır.

Yaz modu için: Nokta veya çizgi dışarıya (sokağa doğru) bakacak şekilde ayarlanır. Bu da contayı rahatlatır.

4. Tüm pimleri aynı yöne çevirin

Bir kanatta genellikle 2–3 pim bulunur. Hepsini aynı yönde ayarlayarak contaların eşit baskı uygulamasını sağlayın.