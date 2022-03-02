Pire İlaçlama

Pireler hem evcil hayvanlar hem de insanlar için, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Pire ilaçlama, evcil hayvanlarınızı ve evinizi, bu zararlılardan korumak için gerçekleştirilen önemli bir adımdır.

Birçok insan, evlerine böcek ilacı sıkmanın tüm pirelerden kurtulacağına inanır, ancak bu her zaman böyle değildir. Pirelerden kurtulmak çok zor olabilir ve başarılı olmak için, genellikle profesyonellerin gerçekleştirdiği işlemler sayesinde kurtulmak mümkündür.

ilaclama.com.tr firması olarak 25 yıldır Profesyonel pire ilaçlama hizmetini %100 müşteri memnuniyeti prensibi ile sunuyoruz.

Pire ilaçlama fiyatları 2022 yılı için 120 TL’den başlamaktadır. Ortamın büyüklüğü ve haşere yoğunluğuna göre uygulanacak tedbirler ile fiyatlar artmaktadır.

Pire Nedir? Neden olur?

Pireler; insan ya da hayvan fark etmeksizin, canlıların kanını emerek yaşayan asalak hayvanlardır. Boyları pirelerin cinsine göre 1 mm ile 10 mm arasında değişir. Çoğunlukla kedi ve köpek pireleri ilk akla gelen olsa da birçok pire çeşidi vardır.

Kedi piresi, kuş piresi, köpek piresi gibi sadece konakçı oldukları canlıların adlarıyla anılan pirelerin farklı nedenlerle oluşabilir.

-Başka bir evcil hayvan ya da dışarıda bulunan kir ya da otlardan, evcil hayvanınıza bulaşabilir.

-Çoğunlukla yatak takımlarında, zemin çatlaklarında, bodrum ve depolarda, hayvanların sıkça bulunduğu alanlarda yaşarlar.

-Pireler, hayvanların karın bölgesinde kalmayı sevdiklerinden, evinizdeki evcil hayvanlar, halı ya da farklı yerlere pireyi aktarabilir.

Sıcak ve nemli yerlerde yaşayarak üreyen pireler, özellikle yaz mevsiminde çok daha üst seviyede oluşur. Kış aylarında pire aktivitelerinin yoğunluğu azalır. Evinizin zemine yakın olması durumunda, pire ilaçlama için firmamızı arayarak, bu zararlılardan kurtulabilirsiniz.

Pire Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Pire istilası korkunç gibi görünür ve kurtulmak biraz zorlayıcıdır. Ancak imkânsız değildir. Pire istilasının bazı belirtileri vardır.

-Perde, halı ve mobilyalar üzerinde atlayan pireler görülür.

-Evde evcil hayvanınız varsa, hayvanınızın kürkünde, çok miktarda noktaya benzer böcekler görülmeye başlar.

-Evcil hayvanlarınızın aşırı derecede kaşınmaya başlaması, yalanması ya da kendisini ısırması da pire olduğunun belirtileridir.

Diğer yandan bir noktayı belirtmekte yarar vardır. Bazı tenya türleri, konakçı olarak pireleri kullanılır ve pireyle enfekte olan köpekler ise, bu tenyalara karşı hassasiyet gösterir. Bunu anlamanın tek yolu ise, köpeğinizin dışkısında tenya görmeniz olacaktır.

Pire Isırığı Nasıl Anlaşılır?

Pireler evcil hayvanınız üzerinden atlayarak kanınızla beslenir ve bu sırada sizi ısırabilir. Bu durumda vücutta tepki olarak histamin denen bir salgı salgılanır. Isırılan bölge kaşıntılı ve kırmızı bir hale gelir ve kaşıntı devam ettiği için ciddi durumlar yaşanabilir.

Pirelere karşı alerjik reaksiyon gösteren insanlar bulunabilir.

-Yoğun kaşıntı hissi

-Vücutta kızarıklık ve kurdeşen olma

-Nefes darlığı çekme ya da hırıltılı nefes alma

-Yüz, el, ağız ya da dudak bölgesinde şişme görülebilir.

Anafilaksi olarak adlandırılan bu alerjik durum, hemen tedavi edilmediğinde, ciddi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden kısa sürede firmamızı arayarak, pire ilaçlama işlemlerini yaptırmanız hem evcil hayvanınız hem de sizin sağlığınız için önem kazanır.

Pire İstilası Nasıl Önlenir?

Bir evcil hayvanın ya da bir evin pire istilasına uğraması hem sinir bozucu hem de hemen kurtulması kolay olmayabilir. Ancak pire istilasından kurtulmak için, bazı önlemler alarak, önleme yoluna gidebilirsiniz.

-Evinizi sık sık süpürerek, pirelerin kendini gizlemek için kullanabilecekleri kalıntıları yok edebilirsiniz.

-Bahçeli bir eviniz varsa, çimleri düzenli olarak biçebilir ve uzun yabani otlardan kurtulabilirsiniz.

-Sıcak olan aylarda, evcil hayvanınız varsa, pire önleyici spreyler kullanılabilir.

Sıklıkla pire istilasına maruz kalıyorsanız ve pire önleyici ürünler kâr etmiyorsa, yapmanız gereken tek şey, profesyonel ve kaliteli hizmetleriyle kendini kanıtlamış firmamız ile iletişime geçerek, pire ilaçlama hizmetimizi tercih edebilirsiniz.

Firmamız ilaçlama yapmadan önce; evde herhangi bir canlı olup olmadığını kontrol eder. Yerde olabilecek tüm oyuncaklar ve eşyalar toplanır. Yatak çarşafları tamamen çıkarılır ve sıcak suda yıkanır. Açık yiyecekler kapalı yerlere konulur.

Tüm bu işlemlerin yapıldığından emin olunduktan sonra, saha elemanlarımız gerekli ilaçlama işlemini yaparak, evinizi pirelerden arındırır.

Pireden Kurtulmanın Yolları Nelerdir?

Pireler hem evcil hayvanların hem de insanların ortak sorunudur. Özellikle evcil hayvanları olan kişiler, bu sorunla daha çok karşılaşır. Bu yüzden hem insanlar hem de evcil hayvanlar için, pirelerden kurtulmanın bazı yolları vardır.

-Evcil hayvanınızın yatağı, sıkça sıcak suda yıkanmalıdır.

-Evcil hayvanınızı, pire şampuanı ile yıkayabilirsiniz.

-Pire tarağı ile hayvanınızı fırçalayabilirsiniz.

-Veterinerinizle, oral ve topikal ilaçlar için fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.

Evinizde ve bahçenizde pirelerden kurtulmak için;

-Tüm zemini, döşemeleri güçlü vakum makineleriyle temizleyebilirsiniz.

-Evcil hayvanlarınızın yatakları da dahil olmak üzere, tüm halı ve döşemeler, buharla temizlenebilir.

-Bahçeniz varsa, çimlerinizi düzenli biçmeli ve ayrık otları toplanmalıdır.

-Ölü toprak sürekli havalandırılmalı, dal ve çiçek kalıntıları toplanmalıdır.

Ev ya da evcil hayvanınızın pire istilasına uğraması çok üzücü ve sinir bozucu olsa da uygun önlemleri alarak, bunlardan kurtulabilirsiniz. Ancak daha hızlı ve kesin çözüm için; profesyonel hizmetleriyle adını duyurmuş firmamızın pire ilaçlama hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Tahta Kurusu İlaçlama

Tahta kuruları, insan kanıyla beslenen küçük parazit böceklerdir. Yataklarda, yatak takımlarında ve diğer mobilyalarda bulunabilirler. Tahta kurularından kurtulmak zor olabilir ancak, profesyonel tahta kurusu ilaçlama firmamızın hizmetlerinden yararlandığınızda, tahta kurularını tamamen unutabilirsiniz.

Tahta kurularından kurtulmak için kullanılan birçok yöntem olabilir, ancak en etkili yöntem doğru ilaçlamadır ve ilaclama.com.tr profesyonelleri 25 yıldır tahtakurusu mücadelesini başarılı bir şekilde yönetiyor..

Tahta Kuruları Nerelerde Bulunur?

Dünyanın her yerinde, çeşitli ortamlarda tahta kuruları bulunabilir. Evler, apartmanlar, oteller, insanların yaşadığı ve uyuduğu diğer yerlerde bulunabilirler. Tahta kuruları, herhangi bir ülke ya da bölgeyle sınırlı değildir.

-Duvarlarda

-Zemin ve tavanlardaki çatlaklarda

-Birilerinin kıyafet ya da eşyalarıyla binaya yayılabilirler.

-Yataklarda, yatak malzemelerinde bulunabilirler.

Tahta kuruları sıcak ve kan bulduğu her ortamda yaşar. Her ne kadar mobilya malzemelerini kemiren bir haşere gibi düşünülse de tahta ve tahtaya benzeyen malzemelerle değil, kan ile beslenir.

Kabuğunu döken bir haşere olduğu için, ev ya da iş yerlerinde tahta kurusunu bulmak biraz daha kolaylaşır. Bir karpuz çekirdeği kadar küçük olan tahta kurularını temizlemek için, tahta kurusu ilaçlama hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Tahta Kuruları Nasıl Çoğalır?

Tahta kuruları; sıcak kanlı hayvanların kanıyla beslenen küçük parazit böceklerdir. En yaygın olarak şiltelerde, yatak takımlarında, mobilyalarda bulunurlar. Aslında insanların bulunduğu ve sıcak olan her yerde bulunabilirler.

Tahta kuruları çoğunlukla; beyaz olan ve ortalama 1 mm uzunluğunda olan yumurtalarını bırakarak çoğalır. Yumurtalar; yetişkinlerden daha küçüktür ve kanatları yoktur.

Bir tahta kurusu tüm ömrü boyunca ortalama 250 ila 500 arası yumurtlayabilir. Yeterli besin kaynağının bulunması ve sıcak ortamlarda olması dolayısıyla, 300 günden daha fazla yaşayabilirler.

Çok hızlı şekilde çoğalan tahta kuruları tespit edilmesi ve yok edilmesi için, tahta kurusu ilaçlama hizmetlerini profesyonel şekilde alabileceğiniz firmamızdan yararlanabilirsiniz.

Tahta Kurusu Nasıl Zarar Verir?

Herkes tarafından bilinen bir yanlış vardır. Tahta kuruları tahta ile değil, sıcak kanlı hayvanların kanıyla beslenir. Buna insanların kanı da dahildir. Bir tahta kurusu tarafından ısırıldığınızda, bazı riskli durumlar oluşur.

-Tahta kurusu ısırıkları; ısırıldıktan 1-2 gün sonra görülür hale gelir.

-Bazı insanlar ısırığa tepki vermez ancak bazı insanlar, aşırı reaksiyon gösterebilir.

-Cilt üzerinde kabarcıklar oluşur ve kırmızı lekeler görülmeye başlar.

-Isırıklar çoğu zaman kaşıntıya, şişmeye başlar.

-Isırıkların tahriş etmesi sonucu uyku bozukluğu, stres oluşabilir.

Dış mekanlar, kafeler, restoranlar, tahta kurusu istilasına uğrayabilecek en yaygın yerlerdir. Özellikle hayvansal ürünleri satan mekânlarda tahta kuruları daha fazla görülür.

Bazı durumlarda hiç beslenmeyen ama neredeyse bir sene boyunca yaşayabilen tahta kuruları da vardır. Eviniz ya da işyerinizde tahta kurusu olduğunu düşünüyorsanız, muhakkak bir profesyonelden yardım almalı ve yaşam alanlarınızı bu haşerelerden kurtarmalısınız.

Tahta Kurusu Nasıl İlaçlanır?

Tahta kurusu ilaçlama işlemine başlamadan önce, firmamızın uzmanları tarafından bir ön çalışma yapılır. Böylece tahta kurularının yerleri tespit edilir ve istilanın ne boyutta olduğu gözlemlenir.

-Tahta kurusu tespit işlemi yapılırken; tüm perdeler, kilimler, çarşaflar, mobilyalar, yataklar incelenir.

-Gerekli durumlarda duvarda bulunan çatlak ve yarıklar, çeşitli aletlerle kontrol edilir.

-İlaçlama yapılırken; istilanın ne boyutta olduğuna bağlı olarak ilaçlama yöntemi kullanılır.

-Tahta kurusu ilaçlanırken; ısıl işlem uygulanabilir. Ortalama 48 saat ile 60 derece sıcaklığa maruz bırakılan tahta kuruları yok edilir.

-Tahta kurularının bulunduğu yerlere sıvı ilaçlama yapılabilir. İşlem sonrası, ilaçlama yapılan ortam iyice havalandırılır.

Tahta kurularını tamamıyla yok etmek, zorlayıcıdır ve bu yüzden uzmanlarımız tarafından ilaçlama gerçekleştirildikten sonra, uygulama yapılan bölge için takip süreci başlar. Takip süreci içinde herhangi bir problem yoksa, ilaçlama işlemi tamamlanmış olur.

Tahta Kurusu İlaçlama Fiyatları Ne Kadardır?

Tahta kurusu ilaçlama fiyatlarımız 2022 yılı için 120 TL’den başlayıp ortam büyüklüğü ve haşere yoğunluğuna göre artmaktadır.

Tahta kuruları arasında en yaygın türler, dünya genelinde cimex lectularius ve tropikal bölge genelinde cimex hemipterustur. Kanatları olmayan, oval yapıya sahip ve küçük kafaları bulunan bu canlılar, açık sarı ya da kırmızı renklerinde olabilir.

Çoğunlukla gece saatlerinde en aktif zamanları kullanan tahta kuruları; mobilyaları kemirmeye başlarken, aslında kan emerler. Eşyalar arasında dağılma özelliği vardır. Kan emmeye devam ettikçe, renkleri kahverengiye yakınlaşır.

Tahta kurusu ilaçlama fiyatları değişkenlik gösterir. Temizleme yapılacak alanın metrekaresine göre fiyatlandırma gerçekleştirilir. Evinizin ya da işyerinizin bir tahta kurusu istilasına uğradığını düşünüyorsanız, profesyonel hizmet veren ekibimizle iletişime geçerek, kısa sürede bu zararlılardan kurtulabilirsiniz.