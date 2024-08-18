Rize'de kaçırdığı eşine 36 yıl sonra düğün yaptı Pazar ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Mikail Karbuz, kaçırarak evlendiği Nebahat Karbuz'a 36 yıl önce verdiği düğün sözünü tuttu.

İHA

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Aktepe köyünde yaşayan 57 yaşındaki Mikail Karbuz ve 54 yaşındaki Nebahat Karbuz, 36 yıl önce birbirlerine aşık olup evlenmeye karar verdiler. Ancak aile büyüklerinden onay alamayınca, Mikail Karbuz sevdiği kadını kaçırarak evlendi. Eşine düğün yapamayan Mikail Karbuz, 36 yıl önce bir gün düğün yapacağına dair söz verdi.

36 YIL SONRA VERDİĞİ DÜĞÜN SÖZÜNÜ TUTTU

36 yıllık evlilik hayatlarında 3 çocuklarının bakımlarını ve daha sonrasında evlenmelerine yardımcı olan çift, kendi düğünlerini bir türlü gerçekleştiremedi. Çiftin çocuklarından da 6 tane de torunları oldu. Mikail Karbuz, yıllar önce eşine verdiği düğün sözünü ise şimdi tutabildi. Mikail Karbuz, öncelikle Nebahat Karbuz'u istemeye gitti. İsteme merasimi sonrası tulum ile birlikte düğün yapıldı. Çift 36 yıl sonra damatlık ve elbise giyerek yapamadıkları düğünü gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

GENÇLERE "SABIRLI OLUN" MESAJI

36 yıl önce verdiği sözü tutarak düğün yaptığını ifade eden Mikail Karbuz,

36 sene önce Nebahat Azaklı'yı genç kız iken kaçırarak evlendim. 36 sene içerisinde kendisine güzel bir düğün yapacağımı söylemiştim. İmkanlarımız el vermemişti. Çocuklarımız oldu. Onları büyüttük ve evlendirdik. Şu anda imkânım oldu. Bu vaziyette bir düğün yaptık. Güzel bir şey oldu. Eşime de teşekkür ediyorum bunu kabul ettiği için. 3 çocuğumuz ve 6 tane torunumuzla düğünümüzü devam ettiriyoruz. Şimdi ki gençler bu düğün salonlarında yaptıkları düğünler hiç bir şey değil. Eski geleneklerimiz ile köylerde düğün yapmalarını istiyorum. Karı koca olarak çok sabırlı olmalarını, kısa zamanda boşanmaların olmamasını diliyorum

ifadelerini kullandı.

"İÇİMİZDE KALMIŞTI"

36 yıl sonra eşinin düğün yapmasından ötürü çok mutlu olduğunu belirten Nebahat Karbuz,

Büyüklerimiz gençlik zamanlarımızda düğünümüzü yapmadılar. İçimizde kalmıştı. 36 yıl sonra eşim böyle bir şey düşünmüş. Eşimden çok razıyım. Şimdi ki gençler düğünlerini aynen böyle yapsınlar. Geleneklerimizi sürdürsünler

dedi.

"DEDEMİN VE ANNEANNEMİN DÜĞÜNÜ"

Dedesi ve ananesinin düğününe geldiklerini söyleyen çiftin torunlarından Erem Zümra Avcı,

Bugün dedemin ve anneannemin düğünü var. Dedem anneannemi kaçırmıştı. Düğün yapamadıkları için dedem de bugün düğün yapmaya karar vermiş

dedi.

Dedesi ve anneannesinin düğününe geldiği için mutlu olduğunu söyleyen torunlardan Mina Dila Avcı, "Bugün dedem ve anneannemin düğününe geldim. Onlar zamanında düğün yapmadılar. Bu akşam yaptılar. Bende çok mutluyum” diye konuştu.

"KAÇARAK EVLENDİLER, YILLAR SONRA DÜĞÜN HEVESLERİNİ DE ALDILAR"

Yavuzköy muhtarı İdris Kambur ise,

Birçok zaman düğünü gideriz. Maalesef düğünler eve gidene kadar. Günümüzde bu evlilikler bazen kısa sürebiliyor. Bu arkadaşlarımız canı gönülden birbirlerini severek evleniyorlar. Fakat şu anda bulunduğumuz düğünde bunlar birbirlerine kaçarak evlendikleri için içlerinde kalan heveslerini düğün yaparak sonlandırdılar. Biz de bu düğüne katıldık. Torunları ve çocukları var

ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)