Rize'de sezonun ilk hamsisi 100 liradan satışta Rize'de av yasağının kalkmasının ardından denize açılan balıkçılar, tezgahlarını doldurmaya başladı. İstavrit ve hamsi 100 liradan, barbun ile zargana 200 liradan satılırken, izmarit ve tirsi ise 50 liradan tezgahlarda yerini aldı.

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İHA

Denizlerde 15 Nisan tarihinde başlayan av yasağı, 1 Eylül'den itibaren sona erdi.

Av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denize açılmaya başladı.

Denizden dönen ve tuttukları ilk balıkları tezgahlara yerleştiren Rizeliler, fiyatları da belirledi.

Sezon açılışını yapan balıkçıların ağlarına istavrit, mezgit ve az miktarda zargana (sargan) takılırken balıkçılar, yılın ilk hamsilerini yakaladı.

İstavrit ve hamsi 100 liradan, barbun ile zargana 200 liradan satılırken, izmarit ve tirsi ise 50 liradan tezgahlarda yerini aldı.

"Havalar soğuduğunda hamsiler bollaşacak"

Balıkçı Nezvat Çoruh, havaların soğuması ile hamsinin bollaşacağını dile getirerek, "Karadeniz'de bu sene hamsi bol ama palamuttan biraz endişeliyiz. Ama hamsi, mezgit ve istavrit bol. Deniz suyunun biraz soğuması lazım. Şimdi fazla balık görünmüyor. Ama 1 hafta sonra havalar soğuduğunda hamsi bollaşacak" diye konuştu.

"Sezon açıldı, favorimiz hamsi"

Balık almak için gelen Mehmet Avcı, "Balık mevsimi geldi. Bugün tezgaha geldiğini görünce, balık almaya geldik. Favorimiz; hamsi. Diğer balıklar da güzel ama hamsinin yeri başka." dedi. Sibel Avcı ise "Sezon açıldı. Balığı çok severim. Rize'de balıklar bir başka oluyor. Bu sene umarım bol bol tüketiriz. En çok sargan balığını seviyorum" diye konuştu.