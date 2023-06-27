Rize'de tele takılan yavru ayıyı ekipler kurtardı Yavru ayı, ormanda arı kovanlarını koruyan tellere takıldı. Durumu fark eden köylüler ihbar edince, olay yerine gelen ekipler yavru ayıyı önce kurtardı sonra da doğaya bıraktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ormanda tele takılan yavru ayı, ekipler tarafından kurtarıldı. Çamlıhemşin ilçesindeki Yukarı Çamlıca köyünde ormanda gezintiye çıkan köylüler, bir arıcının kovanlarını korumak için bölgeye gerdiği tele yavru ayının takıldığını fark etti. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, Milli Paklar Müdürlüğü ve Rize İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yavru ayı önce iğne ile sakinleştirildi Ekipler, iğne ile sakinleştirdikleri yavru ayıyı, ayağını takıldığı telleri keserek kurtardı. Ormana geri bırakıldı Yavru ayı, sakinleştiricinin etkisi geçtikten sonra ormana geri bırakıldı.