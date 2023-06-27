DHA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ormanda tele takılan ayı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Çamlıhemşin ilçesindeki Yukarı Çamlıca köyünde ormanda gezintiye çıkan köylüler, bir arıcının kovanlarını korumak için bölgeye gerdiği tele yavru ayının takıldığını fark etti.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, Milli Paklar Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yavru ayı önce iğne ile sakinleştirildi

Ekipler, iğne ile sakinleştirdikleri yavru ayıyı, ayağını takıldığı telleri keserek kurtardı.

Tellere takılan yavru ayı, kurtarıldı #1
Rize'de tele takılan yavru ayıyı ekipler kurtardı

Ormana geri bırakıldı

Yavru ayı, sakinleştiricinin etkisi geçtikten sonra ormana geri bırakıldı.

Tellere takılan yavru ayı, kurtarıldı #6
Rize'de tele takılan yavru ayıyı ekipler kurtardı