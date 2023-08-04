Rize'deki Çay Çarşısı'na Arap turist akını Rize'de geçtiğimiz yıl hizmete giren ve sosyal medyada uzun süre tartışmalara konu olan Çay Çarşısı'nı günde 4 bin kişi ziyaret ederken bunların yüzde 70'ini Arap turistler oluşturuyor.

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ensonhaber.com

Doğu Karadeniz doğa turizminde her geçen gün daha da tercih edilir bir lokasyona dönüşüyor.

Özellikle Doğu Karadeniz, Arap turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Bu kapsamda şehirler de buna yönelik çalışmalarla imaj tazeliyor.

Turizme ve şehir sakinlerine yönelik projeler art arda hayata geçiriliyor.

Bunlar arasında imza projelerden biri olan Rize'deki Çay Çarşısı, özellikle sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Günde 4 bin ziyaretçi

Devasa bir çay bardağı şeklinde tasarlanan ve sosyal medyada dalga konusu olan yapı geçtiğimiz yıl hizmete alınırken buradaki müze, sosyal alanlar, mağazalar ziyaretçilerini ağırlıyor.

1 yıldır açık olan tesis hem Rizelilerin hem de turistlerin ilgi odağı olmuş durumda.

9 bin metrekare alanda yükselen Çay Çarşısı'nı günde 4 bin kişi ziyaret ederken bu sayı hafta sonu 5 bini buluyor.

Ziyaretçilerin yüzde 70'i Arap turist

Bu ziyaretçi sayısının yüzde 70'ini ise bölgeye gelen Arap turistler oluşturuyor.

Turistler Çay Çarşısı'nda hem müzeyi ziyaret ederek bölge kültürü hakkında bilgi ediniyor hem de mağazalarda bol bol alışveriş yapıyor.