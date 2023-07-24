Rodos’tan 95 turist, Marmaris’e getirildi Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürerken, tahliye edilen turistlerden 95'i Muğla'nın Marmaris ilçesine getirildi. Turistlerin, önce otellere ardından da uçaklarla ülkelerine dönecekleri öğrenildi.

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DHA

Yunanistan yanıyor…

Rodos Adası'nda bir haftadır süren orman yangınları, turistik tesislere sıçradı.

Böylelikle yerleşim alanlarından tahliyeler başladı.

95 turist Marmaris'e getirildi

Rodos'a tatil için giden 59 Alman, 8 Türk, 4 Avusturya, 2 Bulgaristan, 3 İrlanda, 1 İtalyan, 4 Hollanda, 5 Polonya, 5 Rus, 3 İsviçre ve 1 Ukrayna vatandaşı olmak üzere 95 turist, feribotla Marmaris Cruise Limanı'na getirildi.

Önce otel, sonra ülkelerine gidecekler

Turistlerin, limanda kendilerini karşılayan acentelerin ayarladıkları otobüsler ile önce otellere gönderileceği, daha sonra da uçaklar ile ülkelerine dönecekleri öğrenildi.

Büyük korku yaşadılar

Yaşadıkları korkuyu anlatan turistlerden biri, Almanya'dan Rodos'a tatile geldiklerini ve kaldıkları otelin yangından etkilendiğini belirtti.

Yolların kapandığını aktaran turist, ülkelerine döneceklerini dile getirdi.