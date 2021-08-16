Saç ekimi neden tercih ediliyor?

Saç dökülmesi çağımızın sık görülen sorunları arasında yer alıyor. Bu problem genç kuşaklarda dahi yaygın olarak görülüyor. Saç ekimi birçok sebepten ötürü 81 il ve yurtdışı üzerinden tercih ediliyor.

Saç dökülmesi bireylerde özgüven düşüklüğüne ve bu kapsamda hem iş ve hem de sosyal hayatta verimsiz kalmasına sebep oluyor. Birçok bireylerde ise bu sorun psikolojik yönden çeşitli sorunlar oluşmasına yol açabiliyor.

Bu sebeple saç dökülmesi önemli bir sorundur. Gerekli tedavi yapılmadığında bireylerde ileriki dönemlerde ciddi anlamda ruhsal çöküşlere sebep olabilir. Bu sorunu yaşayan birçok bireyler pozitif bir yaşama sahip olmak açısından saç ektirme operasyonunu tercih ediyor. Bu kapsamda saç ekimi profesyonel saç ektirme merkezleri tarafından da öneriliyor.

Saç Ekimi Nedir?

Operasyon genellikle lokal anestezi üzerinden gerçekleştirilir. Bu kapsamsa saç ekimi operasyonunda bireylerin ağrı ve acı hissetmesi söz konusu değildir. Bu operasyon tercihe göre fut ve fue yöntemi olmak üzere toplamda 2 farklı yöntemler üzerinden gerçekleştirilir.

Fut yönteminde greftler toplu olarak toplanırken daha gelişmiş bir teknik olan fue yönteminde ise greftler tek tek toplanır ve saçsız alana tek tek ekilir. Bu sebeple fut yöntemine oranla fue yöntemi daha çok tercih ediliyor.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Operasyon hakkında birçok konular merak ediliyor. Bunlar arasında saç ektirme işlemi nasıl yapılır konusudur. Bu operasyon yapılışı toplamda 6 kademe üzerinden gerçekleştirilir. Hazırlık, planlama, anestezi, greft elde etme, kanalları açma ve saç kökü ekimi gibi işlemler gerçekleştirilir.

Saçsız alanda gerekli tıraşlama birey veya mümkünse ilgili doktor tarafından gerçekleştirilir. Bu aşamadan itibaren saçlı deri sağlığı incelenmesi açısından kafa derisinde gerekli incelemeler yapılır. Hemen akabinde fut veya fue gibi en uygun teknikler doktor tarafından belirlenerek operasyon süreci başlatılır.

Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

Operasyon diyabet ve yüksek tansiyon hastalığına maruz kalmayanlara uygundur. Bunun haricinde gebelik ve bebek emzirme döneminde yer almayan kadınlar için de bu operasyon uygundur. Saçları dökülmüş bulunan ve özellikle ense kısmında saç kökleri bulunanlara saç ektirme işlemi uygundur.

Saç Ekimi Temel Aşamaları Nelerdir?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere saç ektirme toplamda 6 farklı temel aşamalardan meydana geliyor. Bu aşamalar gerçekleştirilmeden ekim işlemi yapılması riskli etkenler doğurabilir veya müşteri memnuniyetsizliğine yol açabilir.

Bu aşamalar; hazırlık-planlama-anestezi-greft elde edilmesi-kanalların açılması-saç köklerinin ilgili saçsız alana ekilmesidir. Tüm bu aşamalar uzman saç ektirme doktoru tarafından gerçekleştirilir. Saç ektirme işlemi uzmanlık gerektirir ve bu sebeple mutlaka bu alanda yeterli donanımlara sahip olan saç ektirme merkezi tercih edilmelidir.

Saç Ekimi Öncesi Neler yapılmalı?

Operasyonun başarılı bir biçimde geçmesi için saç ekimi fiyatları ve operasyon öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor. Bireylerin operasyondan 1 hafta öncesine kadar kafeinden, sigara ve alkolden ve doğal çay türlerinden uzak durması önemlidir.

Saç Ekimi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Operasyon sonrasında da bireylerin özen göstermesi gereken saç ekimi fiyatları ve ayrıntılar söz konusudur. Operasyondan 10 gün sonrası boyunca Güneş ışınlarından uzak durulması ve çok gerekmedikçe dışarı çıkılmaması tavsiye edilir.

Zorunlu durumlarda dışarı çıkılması durumunda ise kafanın tamamen örtülmesi açısından kaliteli ve hava geçiren şapka takılmalıdır. Operasyondan 90 gün süre boyunca duş ve tıraş yapılmasından uzak durulmalıdır.10 gün boyunca aynı şekilde kafein, sigara, alkol ve doğal çay türlerinden uzak durulmalıdır.

Saç Ekimi Fiyatları Nedir?

Saç ektirme fiyatı her yıl farklılık gösterir. Bunun birçok sebepleri olabilir. Fakat saç ekimi fiyatları 2000’li yıllardan sonra kademeli bir şekilde düşmüştür. Bu da operasyonun son dönemlerde daha çok ilgi almasını sağlamıştır.

Bugün özellikle modern ve profesyonel klinik merkezlerinde bu uygulama daha düşük fiyattan gerçekleştiriliyor. 2021 saç ektirme güncel fiyatlarına doktorunuzun kurumsal web sitesi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Operasyon için 7/24 online randevu formu doldurabilirsiniz.

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