Safranbolu'da bankacılığı bırakıp ustalığa soyundu Beyaz yakalı olarak iş hayatına başlayan Ceylan Çalıkbaşı, bir süre eğitimini aldığı işini yaptıktan sonra mavi yakalı olmayı seçerek baba mesleğine el attı.

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AA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ceylan Çalıkbaşı, Kastamonu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden mezun oldu.

33 yaşındaki Çalıkbaşı, bir süre bankacılık yaptı.

Ceylan Çalıkbaşı, 2 yıl önce babasının yanında restorasyon yapmaya başladı.

Çalıkbaşı, şimdi ise tarihi konakların yenilenmesinde görev alıyor.

Çalıkbaşı, saat 07.30'da çalışma alanında bulunduklarını belirterek, günlük işleri planlayıp akşama kadar harç ve taş duvar derzi yapıyor, taş taşıyor.

RESTORASYON ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

Çalıkbaşı, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 2 yıl önce babasının restorasyon firmasında çalışmaya başladı.

Babasının yanında işin inceliklerini öğrenen Çalıkbaşı, tarihi konakların restore edilerek geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyor.

"BABASINI ZOR İKNA ETTİ"

Ceylan Çalıkbaşı, uzun yıllar önce bu işe başlamak istediğini belirterek, sektörün zorlukları nedeniyle babasını güçlükle ikna ettiğini kaydetti.

BABASININ YANINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Yaklaşık 20 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösteren babasının restorasyon işleri de yürüttüğünü anlatan Çalıkbaşı, "Amacımız tarihi evleri geleceğe taşımak. Restorasyonun ardından karşımıza çıkan bina bizi heveslendiriyor, şevke getiriyor. Mutluluk duyuyoruz. Önceliğimiz tarihi evler. Biz de bu tarihi korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"AMACIM ARTIK TARİHİ ESERLERE SAHİP ÇIKMAK"

Çalıkbaşı, Yörük köyünde restorasyonunu yaptıkları konağın 1908 yapımı olduğunu aktararak, amaçlarının tarihi değerlere sahip çıkmak olduğunu dile getirdi.

"HARÇ YAPIYORUM, TAŞ TAŞIYORUM VE TAŞ DUVAR DERZİ YAPIYORUM"

Kadınların bu alanda başarılı olabileceğine inandığını dile getiren Çalıkbaşı, şu ifadeleri kullandı:

Harç yapıyorum, taş taşıyorum ve taş duvar derzi yapıyorum. Bu alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Zorlukları var ama yapılamayacak bir iş değil. Kadınları bu alanda görmek istiyorum. Çalışsınlar, öğrensinler. Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Amacım kendimi olabildiğince yetiştirip babamdan artık bu işi devralmak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)