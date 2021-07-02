Sağlık Bakanlığı duyurdu! 1.500 ile 3.000 TL ek ödeme... Kimler yararlanabilecek?

Sağlık Bakanlığı'ndan binlerce kişinin merakla beklediği ek ödeme müjdesi geldi. En az 1.500 lira ile en çok 3.000 TL'ye kadar ek ödeme yapılacak. Peki kimler yararlanabilecek?

Türkiye genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yoğun bir aşılama programı uygulanıyor.

Salgın sürecinde aile hekimlikleri, bir yılı aşkın süredir devam eden koronavirüs salgınıyla mücadelede hem koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hem de koronavirüs hastaları ile temaslıların izlenmesinde önemli görev üstlendi.

Son dönemdeki yoğun aşılama programıyla salgının bitirilmesi için en büyük adım atılırken, aile sağlığı merkezleri, aşının en etkin uygulayıcıları arasında yer aldı.

Aşılama programını sürdüren Sağlık Bakanlığı, bu süreçte önemli görev üstlenen aile hekimleri ile aile sağlığı elemanları için harekete geçti.

AİLE HEKİMLERİNE EK ÖDEME

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanması hedefiyle yürütülen aşılama çalışmalarında önemli görev üstlenen aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına ek ödeme yapılacağı müjdesini verdi.

1 Temmuz'dan itibaren Aşı Programı Teşviki çerçevesinde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ek ödeme yapılmasına karar verildi.

Yeni karara göre aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1.500 liraya kadar aylık ek ödemede bulunulacak.