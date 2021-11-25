Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi ne zaman? 2021 40 bin sağlıkçı alımı kura tarihi

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi ne zaman? 2021 40 bin sağlıkçı alımı kura tarihi

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar gözlerini kura tarihine çevirdi. Peki 2021 sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi ne zaman? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atama yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, 12-16 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Adayların büyük bir merakla beklediği sonuçlar, 24 Kasım 2021 tarihinde Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan edildi.

Başvuruları olumlu olan adaylar, gözlerini kura tarihine çevirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kuraları ne zaman? İşte, 2021 PBS Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı ve kura tarihi...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

ağlık Bakanlığı personel alımı başvuru değerlendirme sonuçları, PBS üzerinden 24 Kasım tarihinde ilan edildi. Kura ise 2 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek.

Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabildiler.

Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.





ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)