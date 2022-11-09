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    Sağlık çalışanlarına verilecek ek ödemeden kimler faydalanacak? Kimler teşvik kapsamına alındı?

    Sağlık çalışanlarına verilecek ek ödemeden kimlerin faydalanacağı belli oldu.
    • 09.11.2022 - 09:15
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    Sağlık çalışanlarına verilecek ek ödemeden kimler faydalanacak? Kimler teşvik kapsamına alındı?

    Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Kasım tarihli resmi gazetede yayınlandı. Buna göre ek ödemeden faydalanacak sağlık çalışanları belli oldu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada birinci basamak ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının teşvik alacağını açıklamıştı.

    Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde görev yapan profesör, doçent ve eğitim görevlileri ilgili branşları oranında ek ödeme alacak.

    Ayrıca 112 acil sağlık istasyonlarında görev yapan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabibi gruplarıda uygulama kapsamında ek ödeme alacak.


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